Türkiye-Kürt yönetimi petrol anlaşması an meselesi

Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında tam kapasite ihracat anlaşmasının önümüzdeki aylarda imzalanacağı iddia edildi.

İddianın sahibi; Londra Borsası'nda kote olan Genel Enerji'nin başında bulunun BP'nin eski CEO'su Tony Hayward.

Hayward, Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında tam kapasite ihracat anlaşmasının önümüzdeki aylarda imzalanacağını tahmin ettiğini söyledi.

Metin Güneş'in Cnn Türk'te yer alan habere göre, İngiliz basınına konuşan Hayward, Ankara ile Erbil arasında tam kapasite ihracat anlaşmasının onaylanmasının an meselesi olduğunu söylerken, Genel Enerji'nin de Kuzey Irak ve Kuzey Afrika'da petrol arayışlarını sürdüreceğini duyurdu.

IKBY ile erken aşamalarda anlaşmaya varan diğer şirketlerle birlikte Genel Enerji de bölgesel yönetimin verdiği lisansların yasal olmadığını savunan Irak Federal Hükümeti ile yaşanan gerginlik nedeniyle kıpırdayamaz hale geldiler.

Geçtiğimiz eylül ayında bir ara yol bulunmuş, kısa bir dönem için ihracat Kürt bölgesinde bulunan ama Bağdat'ın kontrolünde olan federal boru hattı sistemi üzerinden yapılmıştı.

Ancak daha sonra IKBY'nin yataklardan tankerlerle Türkiye'ye küçük çaplı petrol ihracatına izin vermesi üzerine yeniden bozulmuştu.

Hayward, çarşamba günü yaptığı açıklamada tankerlerle yapılan ihracatın günde 5 bin varil civarında olduğunu söyledi ve bunun "Türkiye ile IKBY arasındaki ihracatta sembolik bir miktar" olduğunu belirtti.

Ancak Hayward, Türkiye sınırına günde 1 milyon varil petrol taşıyacak olan yeni bir boru hattı inşasında ilerleme kaydedildiğini, boru hattının 2014 yılında faaliyete geçmesinin beklendiğini ekledi.

Hayward, "Bazı şeyler bizim kontrolümüzde değil ama inanıyoruz ki yılın ilk yarısında ilginç bir gelişmeye şahit olacağız ve bu sayede 2014 yılında petrol ihracatı tamamen serbest hale gelecek" dedi.