-Türkiye küresel rekabette yükseldi İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu 2011-2012 Küresel Rekabet Raporu'nda 59. sıraya yükseldi. İsviçre'de yerleşik Dünya Ekonomik Forumu, 2011-2012 Küresel Rekabet Gücü Raporu sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, rekabet gücü sıralamasında bu yıl dikkate alınan 142 ülke arasında İsviçre ilk sırayı aldı. Listenin ikinci sırasında Singapur, üçüncü sırasında ise İsveç bulunuyor. ABD son 3 yıldır devam eden düşüş eğilimini sürdürerek bu yıl bir sıra daha gerileyerek dünyanın en rekabetçi beşinci ekonomisi oldu. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş OECD ülkeleriyle arasında var olan farkı kapatma yönünde ilerlerken, Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri 142 ülke arasında ilk 10 sıraya sahip oldu. Sıralamada Finlandiya dördüncü, Almanya altıncı, Hollanda yedinci, Danimarka sekizinci, İngiltere ise onuncu sırada konumlandı. Japonya, geçen yıla göre üç sıra gerileyerek bu yıl dokuzunculuğa düşerken, Fransa da 3 sıra gerileyerek 18. sırada yer aldı. Yunanistan ise 90. sırada bulunuyor. Yer aldığı 26. sıra ile en rekabetçi 30 ekonomiden biri olan Çin, büyük ölçekli gelişmekte olan ülkeler arasında lider pozisyona sahip oldu. Diğer 4 BRICS ülkeleri arasında Güney Afrika 50., Brezilya 53., Hindistan 56., Rusya ise 66. sırada yer alıyor. Körfez ülkelerinin büyük bir bölümü yükselme eğilimini devam ettirirken, Latin Amerika'da ise lider olan ülke Şili 31. sıra ile en rekabetçi ekonomi konumunda bulunuyor. -Türkiye rekabetçilikte 2 sıra yükseldi- Rapora göre Türkiye, BRICS ülkeleri arasında sadece Rusya'dan ileride yer aldı. 2011-2012 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye 142 ülke arasında 59. sırada yer aldı. Türkiye bir önceki yıl 139 ülke arasında 61., ondan önceki yıl ise 133 ülke arasında yine 61. sırada yer almıştı.