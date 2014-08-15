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Dünya

Türkiye ‘Küresel Barış Endeksi’nde 128. sırada!

Seçim süreci, yolsuzluk, basın özgürlüğü gibi faktörlerin ele alındığı ‘Küresel Barış Endeksi’nde Türkiye 128. sırada yer aldı

15 Ağustos 2014 21:27

Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından hazırlanan ve silahlı çatışmaların yanı sıra askeri harcamalar ve demokratik ortam gibi kriterleri de içeren barış endeksinde Türkiye 162 ülke arasında ancak 128. sırada yer bulabildi. Türkiye'nin çevresindeki ülkeler de listenin en son sıralarında yer alıyor.

Radikal'de yer alan habere göre, Avustralya merkezli sivil toplum kuruluşu Ekonomi ve Barış Enstitüsü (The Institute for Economics and Peace / IEP), yeryüzündeki çatışma ve savaş alanlarını inceleyerek bir ‘barış endeksi’ oluşturdu. 162 ülkeyi kapsayan ve silahlı çatışmaların yanı sıra basın özgürlüğü, askeri harcamalar, suç oranı gibi kriterleri de kapsayan ‘Küresel Barış Endeksi’ne (GPI) göre yalnızca 11 ülke “barış içinde” yaşıyor. 

 

En çatışmalı Suriye, en barışçıl İzlanda 

 

Ülkelerin, çeşitli kriterlerle puanlandığı ve bir ucu ‘barışçıl’ diğer ucu ‘çatışmalı’ olarak adlandırılan bir listede sıralandığı endekste 162. sırada ve barışa en uzak durumda olan ülke, 3 yılı aşkın süredir kanlı bir iç savaşın pençesinde olan Suriye… Rusya ve Kuzey Kore’nin de alt sıralarda bulunduğu listenin 161. sırasında Afganistan, 160. sırasında Güney Sudan, 159. sırasında Irak ve 158. sırasında Somali yer alıyor. Türkiye ise 128. sırada. 

Listenin en altında yer alan ve “barış içinde” olarak kabul edilen ülkeler ise sırasıyla şöyle: İzlanda, Danimarka, Avusturya, Yeni Zelanda, İsviçre, Finlandiya, Kanada, Japonya, Belçika ve Norveç. 

 

Birçok faktöre bakılıyor

 

Araştırmacılar, çeşitli veriler ışığında hazırlanan listede, ülkelerin askeri harcamaları, toplum güvenliği ve ülke içinde ve uluslararası yaşanan çatışmaların yanı sıra aralarında, suç oranı, polis gücü, hapisteki insan sayısı, silahlara erişim, siyasi terör, yer değiştirmek zorunda kalan insanların sayısı, seçim süreci, hükümetin işlevselliği, yolsuzluk, basın özgürlüğü ve işsizliğin de bulunduğu birçok faktörü inceledi. 

Dünyanın 2007’den bugüne daha az barışçıl hale geldiğini belirten Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün yöneticisi Camilla Schippa, “Barış durumu, son yıllarda yavaş ama düzenli bir şekilde azalıyor. Arap Baharı ve küresel ekonomik kriz gibi önemli ekonomik ve jeopolitik olaylar, birçok ülkeyi çatışma riski altında bıraktı” dedi.

 

Türkiye 128’inci sırada 

 

Listenin 128’inci sırasında yer alan Türkiye’de, şiddetin ulusal maliyeti 52 milyar 520 milyon dolar olarak belirlendi. İnsan hakları kategorisinde 10 üzerinden 3.8 alan Türkiye, siyasi kültürde 5, askeri harcamalarda 1.4, siyasi istikrarda 2.5, vatandaşların savaş isteğinde 4 ve basın özgürlüğünde 100 üzerinden 45.9 puan aldı.

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