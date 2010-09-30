-TÜRKİYE KUPASI'NDA TAKIMLARA 18 MİLYON DOLAR' İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Özerten, Ziraat Türkiye Kupası'nda takımlara 18 milyon 460 bin dolar para ödülü dağıtılacağını bildirdi. Ufuk Özerten, Olimpiyatevi'nde düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası play-off kura çekiminde yaptığı konuşmada, takımlara başarılar diledi. Geçen yıl 17 milyon dolar para ödülü dağıtıldığını kaydeden Özerten, şunları söyledi: ''Bu yıl 18 milyon 460 bin dolar para ödülü dağıtılacak. İlk 2 kademede başarılı olan takımlar tur başına 20'şer bin dolar katılım parası aldı. Özetlersek 1. kademeden katılıp bugünkü kura çekiminde aramızda olan bir kulüp, play-off katılım bedeli ile birlikte şimdiden 75 bin dolar prim almış oldu. Bu uygulamayla Türkiye Kupası gelir havuzundan, daha çok profesyonel kulübün yararlanması sağlanıyor.'' Ufuk Özerten, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Rubin Kazan-Barcelona maçını yöneten Cüneyt Çakır'ı tebrik ederken, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile karşılaşacak Beşiktaş'a başarılar dilediğini ifade etti. Ziraat Türkiye Kupası'nın 26, 27, 28 Ekim 2010 tarihlerinde yapılacak play-off aşamasında, 2. kademe maçları sonucu tur atlayan 18 takım, 2009-2010 sezonunda Spor Toto Süper Lig'i 4'üncü ile 6-15'inci sıra arasında tamamlayan 11 takım ve Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3 takım, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele edecek. Spor Toto Süper Lig'i ilk 3 sırada tamamlayan Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ligi 5. sırada tamamlamasına karşın Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor, direkt grup aşamasına katılacak.