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Spor

Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak tarihlerinde oynanacak

10 Ocak 2019 23:57

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Program şu şekilde:

İlk maçlar

15 Ocak Salı

  • 16.00 Kayserispor - Akhisarspor
  • 18.00 Antalyaspor - Göztepe
  • 19.50 Boluspor - Galatasaray

16 Ocak Çarşamba

  • 16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
  • 18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor
  • 20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok


17 Ocak Perşembe

  • 18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
  • 20.30 Ümraniyespor - Fenerbahçe

Rövanş maçları

22 Ocak Salı

  • 18.00 Akhisarspor - Kayserispor
  • 20.30 Galatasaray - Boluspor


23 Ocak Çarşamba

  • 14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor
  • 18.00 Göztepe - Antalyaspor
  • 20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor


24 Ocak Perşembe

  • 13.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir
  • 18.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
  • 20.30 Fenerbahçe - Ümraniyespor

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