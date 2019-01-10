Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Program şu şekilde:
İlk maçlar
15 Ocak Salı
- 16.00 Kayserispor - Akhisarspor
- 18.00 Antalyaspor - Göztepe
- 19.50 Boluspor - Galatasaray
16 Ocak Çarşamba
- 16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
- 18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor
- 20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok
17 Ocak Perşembe
- 18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
- 20.30 Ümraniyespor - Fenerbahçe
Rövanş maçları
22 Ocak Salı
- 18.00 Akhisarspor - Kayserispor
- 20.30 Galatasaray - Boluspor
23 Ocak Çarşamba
- 14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor
- 18.00 Göztepe - Antalyaspor
- 20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor
24 Ocak Perşembe
- 13.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir
- 18.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
- 20.30 Fenerbahçe - Ümraniyespor