Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.



Program şu şekilde:

İlk maçlar

15 Ocak Salı

16.00 Kayserispor - Akhisarspor

18.00 Antalyaspor - Göztepe

19.50 Boluspor - Galatasaray

16 Ocak Çarşamba

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor

20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok



17 Ocak Perşembe

18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

20.30 Ümraniyespor - Fenerbahçe

Rövanş maçları

22 Ocak Salı

18.00 Akhisarspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Boluspor



23 Ocak Çarşamba

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor

18.00 Göztepe - Antalyaspor

20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor



24 Ocak Perşembe