-TÜRKİYE KUPASI'NDA PLAY-OFF KURALARI ÇEKİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Ziraat Türkiye Kupası'nda play-off müsabakalarının kuraları 30 Eylül Perşembe günü İstanbul'da çekilecek. Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde saat 11.00'de başlayacak kura çekimine, play-off aşamasında mücadele edecek 32 kulübün temsilcileri ile TFF yetkilileri katılacak. Ziraat Türkiye Kupası play-off aşamasında, 2. kademe maçları sonucu tur atlayan 18 takım, 2009-2010 sezonunda Süper Lig'i 5-15 arasında tamamlayan 11 takım ve Süper Lig'e yükselen 3 takım tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele edecek. Süper Lig'i ilk 3 sırada tamamlayan Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ise kupaya grup aşamasında katılacak. Kupada 2. kademede tur atlayan 18 takım şöyle: Akçaabat Sebatspor, Bandırmaspor, Beypazarı Şekerspor, Dardanelspor, Denizlispor, Hacettepe, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Kayseri Erciyesspor, Kırıkhanspor, Konya Torku Şekerspor, Menemen Belediyespor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Samsunspor, Tokatspor, Türk Telekomspor, Yeni Malatyaspor. Play-off'a direkt katılacak 14 takım ise şöyle: Ankaragücü, Medical Park Antalyaspor, Beşiktaş, Bucaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Manisaspor, Sivasspor.