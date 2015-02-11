Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist Avni Aker'de belli oldu. İlk yarısı ve 90 dakikalık normal süresi 2-2 beraberlikle sona eren maçta Medicana Sivasspor, Trabzonspor'u 120. dakikada Aatif Chahechouhe'nun attığı golle 3-2 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Trabzon'daki mücadele çok hızlı başladı. Maçın 10. dakikasında John Utaka, sol kanattan ceza sahasına girdiği gibi çok sert vurdu ve takımını Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

ntvspor.net'in haberine göre, golden sonra ev sahibi Trabzonspor, beraberlik golünü aramaya başladı. 23. dakikada İshak Doğan'ın arka direğe güzel pasını gole çeviren Yatabare, Avni Aker'de skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Maçın 33. dakikasında ise çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Sivasspor'da Mehdi Taouil, kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a geri pas verdi. Ancak Ertuğrul, üzerine gelen Yatabare'ye çalım atmak isterken büyük hata yaptı ve Mustapha Yatabare'nin dokunuşuyla top ağlarla buluştu. Bu golle Trabzonspor 2-1 öne geçti.

Devrenin son dakikalarında bu kez Trabzonspor savunmasının hatası pahalıya patladı. İshak Doğan'ın büyük hatasını iyi değerlendiren Musa Sinan, yerden düzgün bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.

Gol düellosu şeklinde geçen ilk 45 dakikalık bölüme tam 4 gol sığdı ve takımlar soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda ise sahada düşük bir tempo vardı. 52 ve 69. dakikalarda duran toplarda etkili olan Trabzonspor, iki pozisy

onda da Aykut Demir'in etkili kafa vuruşlarından sonuç alamadı.

Mücadelenin 84. dakikasında Trabzonspor 10 kişi kaldı. Salih Dursun, Mehdi Taouil'e yaptığı hareket sonrası kırmız kartla oyundan atıldı ve takımını bir kişi eksik bıraktı.

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünde başka gol olmadı ve Trabzonspor-Sivasspor maçı uzatmalara gitti.

Uzatmalarda ise sahada ve tribünlerde gerginlik vardı... Trabzonspor tribünlerinden atılan bir yabancı maddeyle Sivasspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın kafası yarıldı. Tedavisinin ardından Ertuğrul maça devam edebildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalisti ise 120. dakikada gelen gol belirledi. Trabzonspor'un tüm hatlarıyla yüklendiği bir anda kontraatağa çıkan Sivasspor, Aatif Chahechouhe'nun golüyle 3-2 öne geçti.

Mücadele de bu golle sona erdi ve Medicana Sivasspor, Trabzonspor'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.