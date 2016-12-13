Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın ve 15 Aralık Perşembe günü oynanacak ikinci hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupa maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:



14 Aralık



12.00 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

12.15 Aydınspor 1923-Akhisar Belediyespor: Murat Özcan

14.00 Kıklarelispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan

14.15 Anagold 24 Erzincanspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Gaziantepspor-Şanlıurfaspor: Serkan Tokat

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Kayserispor: Arda Kardeşler



15 Aralık



12.15 Gümüşhanespor-Kızılcabölükspor: Burak Şeker

14.15 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

18.30 Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor: Süleyman Abay

20.30 Bursaspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu