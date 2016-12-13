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Spor

Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Amedspor ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek

13 Aralık 2016 17:33

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın ve 15 Aralık Perşembe günü oynanacak ikinci hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupa maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
 
14 Aralık

12.00 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
12.15 Aydınspor 1923-Akhisar Belediyespor: Murat Özcan
14.00 Kıklarelispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan
14.15 Anagold 24 Erzincanspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Gaziantepspor-Şanlıurfaspor: Serkan Tokat
18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Kayserispor: Arda Kardeşler
 
15 Aralık

12.15 Gümüşhanespor-Kızılcabölükspor: Burak Şeker
14.15 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
18.30 Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor: Süleyman Abay
20.30 Bursaspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu

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