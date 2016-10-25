"Türkiye Kupası'nda gruplara kalmak istemiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası Eleme 3. Turu’nda yarın sahasında Menemen Belediyespor ile oynayacaklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yaptığı açıklamada gruplara kalmak istemediklerini belirtti.



Osman Özköylü, gruplara kaldıkları takdirde Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş’la aynı grup için yer alabileceklerini hatırlatırken şöyle devam etti: “Bunu net söylüyorum. Bunu eleştirebilirler ya da kızabilirler ama biz ligde kalmak için mücadele eden bir takımız. Çok kısıtlı bir kadromuz var. Sadece 27 Kasım’la 28 Aralık arasında tam 9 maç oynamak zorundasınız. Yani biz 3 günde bir maç oynayacak durumda değiliz. Böyle bir fiziksel yapımız kesinlikle yok.



Yani hem gruplara kalıp da burada Samsunspor’u küçük duruma düşürecek sonuçlarla karşı karşıya kalmak istemiyorum. Alt yapıdan gelen oyuncularımız o yükü kaldırabilecek yapıda değiller. Genç oyuncuları Süper Lig takımlarının karşısına çıkartamam. Gruplara kalma gibi bir niyetim yok. Ben bunu yönetime de ilettim. Onlar da anlayışla karşıladılar. Ekonomik olarak da bir getirisi yok. Çok komik paralar geliyor.”



Menemen Belediyespor’u hazırlık maçı olarak düşündüğünü belirten Özköylü, “Gençleri görme adına bir maç olacak. Onları ileriki süreçte değerlendirebiliriz. Performanslarını görme açısından bizim için önemli” diye konuştu.