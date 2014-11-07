Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda 32 kulübün katılımıyla gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları'nda 32 takım, 4'erli 8 gruba ayrılacak.
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonunda gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar son 16 turuna yükselecek.
|A Grubu
|B Grubu
|Sivasspor
|Keçiörengücü
|Gaziantepspor
|Trabzonspor
|Tuzlaspor
|Akhisarspor
|Gaziantep BŞB
|Manisaspor
|C Grubu
|D grubu
|Samsunspor
|Başakşehirspor
|Karagümrükspor
|Ankaragücü
|Bursaspor
|Sivas Belediyespor
|Mersin İdman Yurdu
|Karabükspor
|E Grubu
|F Grubu
|Fenerbahçe
|Sarıyer
|Kayserispor
|Beşiktaş
|Altınordu
|Çaykur Rizespor
|Bayburtspor
|Adana Demirspor
|G Grubu
|H Grubu
|Balçovaspor
|Konyaspor
|Eskişehirspor
|Cizrespor
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|Diyarbakır BŞB.
|Giresunspor