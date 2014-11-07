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Spor

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Türkiye Kupası'nda gruplar belli olurken Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri de açıklandı

07 Kasım 2014 16:45

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda 32 kulübün katılımıyla gerçekleştirildi.   

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları'nda 32 takım, 4'erli 8 gruba ayrılacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonunda gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar son 16 turuna yükselecek.

A Grubu B Grubu
Sivasspor Keçiörengücü
Gaziantepspor Trabzonspor
Tuzlaspor Akhisarspor
Gaziantep BŞB Manisaspor
C Grubu D grubu
Samsunspor Başakşehirspor
Karagümrükspor Ankaragücü 
Bursaspor Sivas Belediyespor
Mersin İdman Yurdu Karabükspor
E Grubu F Grubu
Fenerbahçe Sarıyer
Kayserispor Beşiktaş
Altınordu Çaykur Rizespor
Bayburtspor Adana Demirspor
G Grubu H Grubu
Balçovaspor Konyaspor
Eskişehirspor Cizrespor
Galatasaray Gençlerbirliği
Diyarbakır BŞB. Giresunspor

 

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