-TÜRKİYE KUPASI'NDA GRUPLAR BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kurası çekilirken, Beşiktaş ile Trabzonspor aynı grupta yer aldı. Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Profesyonel Kurul Başkanı Ufuk Özerten, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Elif Erül, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Uzun, Galatasaray Kulübü adına futbol takımı idari menajeri Cenk Ergun, Beşiktaş Kulübü adına kulüp genel müdürü Murat Ülgen, Trabzonspor Kulübü adına genel sekreter Metin Kazancıoğlu ile diğer kulüplerin temsilcileri katıldı. Ufuk Özerten, kura çekiminden önce yaptığı konuşmada Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarının fair-play içerisinde geçmesini dileyerek, ''Geçen yıl değeri 17.1 milyon dolar olan kupanın bu yılki değeri 19 milyon dolar kadar bir ücrete varmıştır. Gruplara kalma neticesinde kulüplere bir takım ödemeler yapıldı. Maçlarda galibiyet 100 bin dolar, beraberlik 50 bin dolar ile ödüllendirilecek. Kupayı alacak takım ise 3 milyon 915 bin dolar alacak'' diye konuştu. -GRUPLAR- Kura çekimi sonrasında Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşan 4 grupta, 5'er takım yer aldı. Gruplar şöyle oluştu: (A) Grubu: Galatasaray, Gaziantepspor, Medical Park Antalyaspor, Denizlispor, Beypazarı Şekerspor, (B) Grubu: Konya Torku Şekerspor, Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor, Trabzonspor (C) Grubu: Bucaspor, Fenerbahçe, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği (D) Grubu: Kırıkhanspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor, Kasımpaşa, Karşıyaka