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Spor

Türkiye Kupası'nda final yeri belli oldu

Galatasaray ve Eskişehirspor arasında oynanancak Ziraat Türkiye Kupası final maçının yeri belli oldu

21 Nisan 2014 15:59

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Eskişehirspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin Konya'da oynanacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi Kucaklıyor sloganı ile bu yıl 52'ncisi düzenlenen ve Eskişehirspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, Konya'daki Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak" denildi.

7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçının başlangıç saatinin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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