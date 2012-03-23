Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor

T24 - Üç büyüğün elendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un elendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi.
Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İstanbul'da Olimpiyatevi'nde yapıldı.
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
Sivasspor-Bursaspor
Eskişehir-MP Antalyaspor
İki maçın galibi yarı finalde
Karabük-Bolu
Fenerbahçe-Kayseri
maçlarının galibiyle karşılacak.
Kupada 4. tur maçları sonunda, Fenerbahçe, Bursaspor, Eskişehirspor, Medical Park Antalyaspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Boluspor ve Kayserispor takımları adlarını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.