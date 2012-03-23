T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un elendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi

23 Mart 2012 13:01

 

T24 - Üç büyüğün elendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
 
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un elendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi.

Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi İstanbul'da Olimpiyatevi'nde yapıldı.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Sivasspor-Bursaspor
Eskişehir-MP Antalyaspor

İki maçın galibi yarı finalde

Karabük-Bolu
Fenerbahçe-Kayseri

maçlarının galibiyle karşılacak.


Kupada 4. tur maçları sonunda, Fenerbahçe, Bursaspor, Eskişehirspor, Medical Park Antalyaspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Boluspor ve Kayserispor takımları adlarını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

 

ETİKETLER

Türkiye KupasıFenerbahçeKayserispor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24