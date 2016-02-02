Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu; Amedspor, Fenerbahçe ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Bursaspor'u eleyen Amedspor, Fenerbahçe ile eşleşti.

Çeyrek final müsabakaları, Son 16 Turu sonucunda müsabakalarını kazanan 8 takım arasında ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final karşılaşmaları da, çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan 4 takım arasında yine çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar 9-10-11 Şubat'ta rövanşlar ise 19-20-21 Nisan'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Beşiktaş-Konyaspor

Amedspor-Fenerbahçe

Akhisar Belediyespor-Galatasaray

Başakşehir-Çaykur Rizespor