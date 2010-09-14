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Spor

TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. KADEME KURALARI İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2010 19:40

-TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. KADEME KURALARI  İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2010-2011 sezonu 2. kademe kuraları İstanbul'da çekildi.  Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, 1. kademe maçları sonunda tur atlayan 18 takımın yanı sıra geçen sezon Bank Asya 1. Lig'de oynayan ve Süper Lig'e yükselemeyen 15 takım ile Süper Lig'den Bank Asya 1. Lig'e düşen 2 takım katıldı.  Ankaraspor'un lisansının iptal edilmesi nedeniyle 2. kademeye katılan takım sayısı 35 olurken, Tokatspor 2. kademe maçlarını bay geçti.  Tek maçlı eleminasyon sistemine göre 21-22 Eylül günleri yapılacak maçlarda eşleşmeler şöyle: Beypazarı Şekerspor-Balıkesirspor Menemen Belediyespor-Belediye Vanspor Denizlispor-Anadolu Üsküdar 1908 Akçaabat Sebatspor-Keçiörengücü Hacettepe-Boluspor Giresunspor-Bandırmaspor Karşıyaka-Kartalspor Adanaspor-Gaziantep Belediyespor Mersin İdmanyurdu-Torbalıspor Darıca Gençlerbirliği-Dardanelspor Kayseri Erciyesspor-Çaykur Rizespor Diyarbakırspor-Yeni Malatyaspor 1461 Trabzon-Samsunspor Türk Telekomspor-Güngören Belediyespor Kocaelispor-Kırıkhanspor Orduspor-İskenderun Demirçelikspor Konya Torku-Altay

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