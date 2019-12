Türkiye Kupası'nda 2. hafta

Fortis Türkiye Kupası grup mücadelelerinde 2. hafta maçları devam ediyor. Şu ana kadar tamamlanan maçlarda Süper Lig takımları Sivasspor ve Eskişehirspor'un TFF 2. Lig ekiplerine puan kaptırması dikkat çekti.





TFF 2. Lig 4. grupta lider olan Tokatspor kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi Eskişehirspor'dan 1 puan aldı.





Fortis Türkiye Kupası gruplarında 2. hafta mücadeleri devam ediyor.



A Grubu'nda Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenmesiyle başlayan 2. hafta maçlarında şu ana kadar toplam 5 karşılaşma yapıldı. C Grubu'nda Sivasspor ikinci maçında deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, D Grubu maçında ise Tokatspor evinde Eskişehirspor'dan 1 puanı 1-1'lik skorla aldı.



Türkiye Kupası'nda bugün 2 maç daha oynanırken, 2. haftanın son maçı yarın saat 20.00'de Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak.



A GRUBU

TRABZONSPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 2

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Bünyamin Gezer xx, Neşet Merdin xx, Muhittin Gürses xx

Trabzonspor: Sylva x, Serkan xxx, Egemen xxx, Song xxx, Cale x, Hüseyin x, Selçuk x (Dk. 87 Ceyhun) Colman xxx, Yattara xx (Dk. 77 Isaac), Umut x, Gökhan x

Beşiktaş: Hakan xx, Gökhan xx, Seriç x (Dk. 46 Sertar Kurtuluş xx), Uğur xx (Dk. 80 Holosko), Bobo xxx, Tello xx, Ekrem xxx (Dk. 90 Aydın), İbrahim Üzülmez xx, Serdar Özkan xx, Zapotocny xxx, İbrahim Toraman xxx

Goller: Dk. 33 Bobo, Dk. 90 Zapotocny (Beşiktaş), Dk. 55 Egemen (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 43 Egemen (Trabzonspor), Dk. 54 Zapotocny, Dk. 62 İbrahim Toraman, Dk. 68 Tello (Beşiktaş)







GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 1 - GAZİANTEPSPOR: 3

Stat: GASKİ

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, Selçuk Kaya xxx, Gökhan Memişoğlu xxx

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Eser xx, Ferit Cömert xxx, Cihan Can xx, Mehmet Ayaz xx, Cafercan xx, Uğur x (Dk. 23 Osman Fırat x), Kadir Keleş xx, Efecan xx (Dk. 73 Hakan Albayrak xx), Onur x (Dk. 46 Fatih Şen x), Gökhan xx, Mustafa Marongoz x

Gaziantepspor: Tolgahan xx, Bekir xxx, Murat Ceylan xxx (Dk. 65 Erman Özgür x), Erkan xx, Mehmet Yozgatlı xx (Dk. 55 Ahmet Arı x), Zurita xx, Eduardo xx, Tabata xxx, Deumi xx, Olcan xxx (Dk. 85 İsmail ?), Ivan xx

Goller: Dk. 40 Olcan, Dk. 78 ve 80 Eduardo (Gaziantepspor), Dk. 82 Hakan Albayrak (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kart: Dk. 74 Gökhan (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk. 14 Ferit Cömer (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)







--------------------------------------------------------------------------------





C GRUBU

ALANYASPOR: 2 - SİVASSPOR: 2

Stat: Milli Egemenlik

Hakemler: Taner Gizlenci xxx, Serkan Akarca xxx, Hakan Atilla Gökbilgin xxx

Alanyaspor: Sunay xxx, Levent xxx, Sercan xxx, Ramazan xxx, Semih xx, Emre xx (Dk. 68 Gökhan x), İshak xxx, Samet xx (Dk. 61 Ahmet x), Dündar xxx, Serkan xxx, Nedim xxx

Sivasspor: Akın xx, Abdurrahman xx, Hayrettin xx, Sedat xx, Diallo x (Dk. 46 Musa xx), Kanfory Sylla xx, Murat xx, Sergio Oliviera xx (Dk. 46 Herve x), Mohamed Ali xx (Dk. 73 Sezer x), Balili x, Mehmet Yıldız xx

Goller: Dk. 22 Samet, Dk. 90 Nedim (Alanyaspor), Dk. 50 ve 52 Balili (Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Serkan, Dk. 90 Semih (Alanyaspor), Dk. 61 Musa (Sivasspor)









--------------------------------------------------------------------------------





D GRUBU



TOKATSPOR: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 1

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Arkın Akgöl xx

Tokatspor: Mehmet xx, Gökalp xx, Şamil xxx, Şinasi xx (Dk. 80 Serdar Uçgan x), Kemal x (Dk. 62. Bülent xx), Şahin xx, Ahmet Turan xxx, Mustafa Ceviz x ( Dk. 62 Taner xxx), Hüseyin xx, Ferhat xx, Adem xx

Eskişehirspor: Sinan xx, Koray xx, Safet Nadarevic xx, Ahmet xx, Ersin xx, Emre Toraman xx (Dk. 73 Selçuk x), Birol xx, Mustafa xx, Abdullah x (Dk. 46 Kruno Lovrek xxx), Özgür x (Dk. 64 Serdar x), Ömer xx

Sarı kartlar: Dk. 41 Safet Nadarevic, Dk. 77 Serdar (Eskişehirspor), Dk. 80 Şinasi, Dk. 83 Şamil (Tokatspor)

Goller: Dk. 55 Kruno Lovrek (Eskişehirspor), Dk. 62 Ahmet Turan (Tokatspor)