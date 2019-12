-TÜRKİYE KUPASI YARIN SAHİBİNİ BULUYOR İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Futbolda bu sezon Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 49. Türkiye Kupası, Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları arasında yarın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Futbol Federasyonu tarafından 1962-63 sezonundan itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-81 sezonu itibariyle Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-93 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi. Kupanın ilk sahibi Galatasaray, son sahibi ise geçen sezon Şanlıurfa'da yapılan finalde Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor. -BEŞİKTAŞ'IN 8 KUPASI VAR, İBB SPOR İLK KEZ FİNALDE- Türkiye Kupası'nda bu sezonki finalistlerden Beşiktaş'ın 8 kupa şampiyonluğu bulunuyor. Siyah-beyazlılar, kupa tarihinde daha önce 14 kez final oynayıp, 8 kez kupayı müzesine götürdü. Son 6 sezonda 4. kez finale çıkan ''Kara Kartallar'', kupayı en son 2008-09 sezonunda, İzmir'deki finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise kupa tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek. Lacivert-turunculu ekip, Türkiye Kupası'nda bundan önce en büyük başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak yaşamıştı. -13 AYRI TAKIM KAZANDI- Türkiye Kupası'nı 48 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü. Kupada şimdiye dek Galatasaray 14, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er, Fenerbahçe 4, Altay, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 2'şer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da 1'er kez mutlu sona ulaştı. -REKORLAR HALA GALATASARAY'DA- Türkiye Kupası tarihinde rekorlar, bu sezon çeyrek finalde Gaziantepspor'a elenen ve son 6 sezondur finale çıkamayan Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, şimdiye dek bu kupada 19 kez final oynarken, 14 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. -19 AYRI TAKIM FİNAL OYNADI- Türkiye Kupası'nın 48 yıllık geçmişinde daha önce 19 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 13'ü, en az 1 kez kupa sevinci yaşadı. Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor ve Kayseri Erciyesspor. Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor ile Kayserispor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi. Öte yandan, Galatasaray, 19 kez final oynayıp 14 kez kupayı kazanırken, 14 kez final oynayan Beşiktaş ile 13 kez finalde yer alan Trabzonspor ise 8'er kez güldü. -EN ÇOK FİNAL KAYBEDEN TAKIM FENERBAHÇE- Fenerbahçe, 13 kez final oynayıp, bunlardan sadece 4'ünde kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu. Türkiye Kupası'nda, Altay da 7 kez finale çıkıp, yalnızca 2 kez kupanın sahibi olabildi. -BEŞİKTAŞ 15. KEZ FİNALDE- Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu sezon 49.'su düzenlenen kupada tarihinde 15. kez finalde mücadele edecek. Organizasyonun 48 yıllık geçmişinde daha önce 14 kez finalde mücadele eden siyah-beyazlılar, kupayı 8 kez müzesine götürdü. Beşiktaş ayrıca, Türkiye Kupası'nda son 6 sezonda 4. kez finale yükselme başarısını gösterdi. ''Kara Kartallar'', en son 2008-2009 sezonunda, İzmir'deki kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek, sezonu çifte kupayla kapatmıştı. Kupa finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kupada bu sezon finale yükselene kadar oynadığı 9 maçtan 5'ini kazanırken, 1'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı. Kupadaki tek yenilgisini, (D) Grubu'ndaki ilk hafta maçında, kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla alan lacivert-turunculular, daha sonraki 7 maçtan 4'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı. Kupa serüveninde toplam 10 gol atan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, kalesinde ise 5 gol gördü. İstanbul ekibi, kupadaki 5 galibiyetinden 4'ünü 1-0'lık sonuçlarla alırken, genellikle son anlarda attığı gollerle yoluna devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 10 golüne 7 ayrı futbolcusu imza koyarken, Tum, Holmen ve İbrahim Akın 2'şer, Cihan Haspolatlı, Gökhan Süzen, Tevfik Köse ve Holosko da birer gol attı. Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, play-off turunda Dardanelspor'u 1-0 yendi. (D) Grubu'nda Bursaspor, Karşıyaka, Kasımpaşa ve Kırıkhanspor ile eşleşen lacivert-turunculu ekip, grubu Kasımpaşa'nın ardından ikinci bitirerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Kasımpaşa'yı 0-0 ve 1-1 ile geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde ise Gençlerbirliği ile kendi sahasında 1-1 biten maçın rövanşında 3-0 galip gelerek finale yükseldi. -KADİR HAS STADI'NDA 2. KUPA FİNALİ- Beşiktaş ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımları arasında yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, önemli bir sınav verecek. Yarınki final maçı, Mart 2009'da hizmete giren Kadir Has Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ilk final olacak. Tüm tribünlerin kapalı olduğu Kadir Has Stadı'nda tribünlerin üst kısmına yerleştirilen radyan ısıtıcılar sayesinde soğuk havalarda seyircilerin üzerine doğru sıcak hava akımı oluşturuluyor. Estetik yapısıyla dikkati çeken stadyumun alttan ısıtmalı ve otomatik olarak +4 dereceye sabitlenen zemini karın erimesini sağladığı gibi soğuklarda sahanın donmasını engelliyor. Drenaj sistemi sayesinde de zeminde su birikintileri oluşmuyor. Bu yıl 49. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın finali 2. kez Kayseri'de oynanacak. Kayseri kenti, bundan önce 1 kez kupada finale ev sahipliği yaptı. 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki final maçı Kayseri Atatürk Stadı'nda oynandı. 11 Nisan 2001 tarihindeki finalin normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biterken, penaltı atışları sonucu rakibini 6-3 yenen Gençlerbirliği kupayı müzesine götürdü.