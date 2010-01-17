Türkiye Kupası, Sivas'ta kurulan çadırda sergileniyor. Kupa Sivas'tan sonra Trabzon'a götürülecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalan her takımın bulunduğu ilde sırayla sergilenen Türkiye Kupası, dün Sivas'a getirildi. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanındaki alana kurulan çadırda dünden itibaren sergilenen Türkiye Kupası'na futbolseverler ilgi gösteriyor.



Kupanın sergilendiği çadırda, spor ve eğlence içerikli çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.



Türkiye Kupası'nın bugün akşama kadar Sivas'ta kalacağı, ardından Trabzon'a götürüleceği belirtildi. Kupanın 26-27 Ocak'ta Trabzon'da sergileneceği kaydedildi.



