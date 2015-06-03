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Spor

Türkiye Kupası Galatasaray'ın!

53. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı, böylece 16. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeye hak kazandı

03 Haziran 2015 02:10

53. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Bursa Atatürk Stadı'ndaki zorlu finalde Bursaspor ile Galatasaray maçı Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. 53. Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı, böylece 16. kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.

27. dakikada Bursaspor penaltı kazandı, Fernandao'nun vuruşuyla 1-0 öne geçti. 40. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle Galatasaray beraberliği yakaladı:1-1. 48. dakika Burak Yılmaz'ın attığı gol ile Galatasaray Bursaspor karşısında 2-1 öne geçti. 58. dakikada Volkan Şen skora tekrar denge getirdi:2-2. 60. dakikada Burak, Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi, 3-2. Maç bu skorla sona erdi. 

Goller: Dk. 26 Fernandao (P), dk. 58 (Bursaspor), dk. 39, 48, 60 Burak (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 01 Melo, Dk. 45 Chedjou (Galatasaray), dk. 23 Fernandao (Bursaspor)

 

İlk 11'ler

 

Bursaspor: Harun, Şener, Şamil, Ertuğrul, Aziz, Ozan, Belluschi, Volkan Şen, Josue, Bakambu, Fernandao

Galatasaray: Sinan, Sabri, Semih, Hakan, Telles, Selçuk, Melo, Hamit, Sneijder Yasin, Burak Yılmaz

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