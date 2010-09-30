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Spor

TÜRKİYE KUPASI PLAY

30 Eylül 2010 14:57

-TÜRKİYE KUPASI PLAY-OFF KURALARI ÇEKİLDİ İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası play-off kuraları İstanbul'da çekildi. Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, kupada play-off aşamasında mücadele edecek 32 kulübün temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası play-off aşamasında, 2. kademe maçları sonucu tur atlayan 18 takım, 2009-2010 sezonunda Süper Lig'i 5-15 arasında tamamlayan 11 takım ve Süper Lig'e yükselen 3 takım tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele edecek. Süper Lig'i geçen sezon ilk 3 sırada tamamlayan Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile son kupa şampiyonu Trabzonspor, direkt grup aşamasında katılacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre 26, 27 veya 28 Ekimde oynanacak play-off turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu: Eskişehirspor-Denizlispor Ankaragücü-Tokatspor Konyaspor-Bucaspor Sivasspor-Manisaspor Karşıyaka-Kayserispor Kayseri Erciyesspor-Konya Torku Şekerspor Gaziantepspor-Türk Telekomspor Beypazarı Şekerspor-Kardemir Karabükspor Gençlerbirliği-Akçaabat Sebatspor Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Dardanelspor Orduspor-Medical Park Antalyaspor Menemen Belediyespor-Kasımpaşa Yeni Malatyaspor-Hacettepe Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor Kırıkhanspor-Bandırmaspor

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