Türkiye Kupası para ödülleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre; 2014-2015 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda ödül dağıtım kriterleri açıklandı.

DHA'da Mustafa Akın'nın haberine göre, 3. Tur'da mücadele edecek 54 kulübe, kulüp başı 26 bin 200 Dolar katılım bedeli ödenecek.

- Grup aşamasına kalan 32 kulübe katılım bedeli olarak 40 bin Dolar

- Grup müsabakalarında galibiyet alan kulüplere 40 bin Dolar, beraberliğe 20 bin Dolar

- Son 16 Turu'na katılan kulüplere kulüp başı 50 bin Dolar katılım bedeli, müsabakalardan galibiyetle ayrılanlara 100 bin Dolar

- Çeyrek finale kalan 8 kulübe, kulüp başı 100 bin Dolar, müsabakalarda galip gelen takımlara 150 bin Dolar, beraberliğe 75 bin Dolar

- Yarı finale kalan 4 kulübe, kulüp başı 150 bin Dolar, müsabakalarda galip gelenlere 200 bin Dolar, beraberliğe 100 bin Dolar

- Şampiyon olacak kulübe 2 milyon 525 bin Dolar, finalist takıma 1 milyon 135 bin Dolar ödenecek.