Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 3 ve 4 Mart, rövanş müsabakaları ise 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı şu şekilde:

3 Mart Salı

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

4 Mart Çarşamba

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

21 Nisan Salı

20.30 Fenerbahçe - Trabzonspor

22 Nisan Çarşamba

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor