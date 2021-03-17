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Spor

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Antalyaspor-Beşiktaş

17 Mart 2021 22:40

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde, Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Antalyaspor, 18. dakikada Lukas Podolski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 

82. dakikada Hakan'ın Özmert'in golüyle Antalyaspor 2-0 öne geçti. 

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. 

Antalyaspor, Türkiye Kupası finalinde M.Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın rakibi oldu. 

Ziraat Türkiye KupasıTürkiye KupasıAntalyasporAlanyasporBeşiktaş
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