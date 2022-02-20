Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu yenen Anadolu Efes şampiyon!

Bitci Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko'yu 72-86 yenen Anadolu Efes şampiyonluğa ulaştı. Lacivert-beyazlılar kupayı 12. kez müzesine götürdü.

Bitci Türkiye Kupası finalinde yarı finalde Galatasaray Nef'i eleyen Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka'yı geçen Anadolu Efes, Tofaş Spor Salonu'nda karşılaştı.

Fenerbahçe karşılaşmaya Jehyve Floyd, Devin Booker, Tarık Biberovic, Melih Mahmutoğlu ve Markel Starks 5'iyle başlarken; Anadolu Efes ise Micic, Beaubois, Simon, Moerman ve Pleiss 5'iyle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Beko maça iyi başlasa da ilk çeyreğin bitimine doğru Anadolu Efes üstünlüğü ele aldı ve çeyreği 16-14 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü eline alan Efes ilk yarıda farkı arttırdı ve devreye 41-27 önde girdi.

3. çeyrekte Fenerbahçe Beko farkı bir ara 9 sayıya düşürse de lacivert-beyazlılar farkın kapanmasına izin vermedi ve son çeyreğe 13 sayı önde 62-49'la girdi.

Anadolu Efes son çeyrekte Shane Larkin, Moerman gibi oyucuncuylarıyla farkı açtı ve karşılaşmayı 86-72 kazanarak 12. kez kupaya uzandı.



Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, kupa finalinde karşılaşan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattığını belirtti.

Her iki takımın da son dakikaya kadar başarılı bir mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Kasapoğlu, "Fenerbahçe Beko'yu 72-86 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 12. kez müzesine götüren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.