T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Kupası kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final karşılaşmaları belirlendi. Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu ile Galatasaray ise Manisaspor ile karşılaşacak.

17 Şubat 2015 14:23

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray seri başı

Kupada son 16 turu maçlarının ardından rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Galatasaray, Medicana Sivasspor ve Bursaspor kura çekimine seri başı olarak katılarak, Gençlerbirliği, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor veya Manisaspor ile eşleşecek. Kura çekiminde muhtemel yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

Karşılaşmalar Mart ve Nisan ayında

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 3, 4, 5 Mart ve 7, 8, 9 Nisan, yarı final karşılaşmaları ise 28, 29, 30 Nisan ve 19, 20, 21 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oldu: 

Çeyrek Final

Mersin İdmanyurdu - Fenerbahçe

Galatasaray - Manisaspor

Bursaspor - Gençlerbirliği

Kayserispor -  Medicana Sivasspor

Yarı Final eşleşmeleri:

Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe galibi Bursaspor-Gençlerbirliği galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray-Manisaspor galibi Kayserispor-Medicana Sivasspor galibi ile karşılaşacak.

ETİKETLER

ziraat türkiye kupasıçeyrek ve yarı finaleşleşmeleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24