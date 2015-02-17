Türkiye Kupası kuraları çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray seri başı

Kupada son 16 turu maçlarının ardından rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Galatasaray, Medicana Sivasspor ve Bursaspor kura çekimine seri başı olarak katılarak, Gençlerbirliği, Mersin İdman Yurdu, Kayserispor veya Manisaspor ile eşleşecek. Kura çekiminde muhtemel yarı final eşleşmeleri de belli olacak.

Karşılaşmalar Mart ve Nisan ayında

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 3, 4, 5 Mart ve 7, 8, 9 Nisan, yarı final karşılaşmaları ise 28, 29, 30 Nisan ve 19, 20, 21 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Kura çekimi sonrası eşleşmeler şu şekilde oldu:

Çeyrek Final

Mersin İdmanyurdu - Fenerbahçe

Galatasaray - Manisaspor

Bursaspor - Gençlerbirliği

Kayserispor - Medicana Sivasspor

Yarı Final eşleşmeleri:

Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe galibi Bursaspor-Gençlerbirliği galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray-Manisaspor galibi Kayserispor-Medicana Sivasspor galibi ile karşılaşacak.