Türkiye Kupası kura çekimi yapıldı

T24- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapılırken, maç programı da belirlendi. Aynı grupta yer alan Galatasaray ve Trabzonspor, ilk hafta 23 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



Programda yer alan maç günlerinin 1 gün önce veya sonraya alınabileceği bildirilirken, 10 ile 17 Ocak 2010 tarihleri arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 hafta maçı birden oynanacak.

Olimpiyatevi'nde, kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenen maç programı şöyle oluştu:

-1. HAFTA-



23 Aralık 2009 Çarşamba:

(A) Grubu: Fenerbahçe-Altay, Antalyaspor-Eskişehirspor, (Tokatspor bay)

(B) Grubu: Denizli Belediyespor-Ankaragücü, Galatasaray-Trabzonspor, (Orduspor bay)

(C) Grubu: Giresunspor-Bursaspor, Sivasspor Tarsus İdmanyurdu, (Denizlispor bay)

(D) Grubu: Manisaspor-Beşiktaş, Konya Şekerspor-Kasımpaşa, (İstanbul Büyükşehir Belediyespor bay)

-2. HAFTA-



10 Ocak 2010 Pazar:

(A) Grubu: Tokatspor-Antalyaspor, Eskişehirspor-Fenerbahçe, (Altay bay)

(B) Grubu: Orduspor-Galatasaray, Trabzonspor-Denizli Belediyespor, (Ankaragücü bay)

(C) Grubu: Denizlispor-Sivasspor, Tarsus İdmanyurdu-Giresunspor, (Bursaspor bay)

(D) Grubu: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Konya Şekerspor, Kasımpaşa-Manisaspor, (Beşiktaş bay)

-3. HAFTA-



13 Ocak 2010 Çarşamba:

(A) Grubu: Altay-Eskişehirspor, Fenerbahçe-Tokatspor, (Antalyaspor bay)

(B) Grubu: Ankaragücü-Trabzonspor, Denizli Belediyespor-Orduspor, (Galatasaray bay)

(C) Grubu: Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu, Giresunspor-Denizlispor, (Sivasspor bay)

(D) Grubu: Beşiktaş-Kasımpaşa, Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, (Konya Şekerspor bay)

-4. HAFTA-



17 Ocak 2010 Pazar:

(A) Grubu: Antalyaspor-Fenerbahçe, Tokatspor-Altay, (Eskişehirspor bay)

(B) Grubu: Galatasaray-Denizli Belediyespor, Orduspor-Ankaragücü, (Trabzonspor bay)

(C) Grubu: Sivasspor-Giresunspor, Denizlispor-Bursaspor, (Tarsus İdmanyurdu bay)

(D) Grubu: Konya Şekerspor-Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, (Kasımpaşa bay)

-5. HAFTA-



27 Ocak 2010 Çarşamba:

(A) Grubu: Eskişehirspor-Tokatspor, Altay-Antalyaspor, (Fenerbahçe bay)

(B) Grubu: Trabzonspor-Orduspor, Ankaragücü-Galatasaray, (Denizli Belediyespor bay)

(C) Grubu: Tarsus İdmunyurdu-Denizlispor, Bursaspor-Sivasspor, (Giresunspor bay)

(D) Grubu: Kasımpaşa-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Konya Şekerspor, (Manisaspor bay)