Türkiye Kupası Kayseri'ye gitti

Tempo24-

46. kez düzenlenen Fortis Türkiye Kupası'nın sahibi Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılar, 19 sezon sonra '4 Büyükler'in biri dışında oynanan final maçında, Gençlerbirliği'ni penaltılarla geçerek kupayı müzesine götürdü.

Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin normal ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. 14 kez kullanılan penaltı atışlarında Ankara ekibine 11-10 üstünlük kuran Kayserispor, tarihinde ilk kez kupayı kazanarak, UEFA Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmada her iki takımda kontrollü bir oyun ortaya koydu. Gençlerbirliği, orta alanı kalabalık tutarak önce rakibine oyun kurdurmamayı düşünüp, hızlı hücumlarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. Kayserispor ise daha atak gibi görünse de bu etkinliğini pozisyon üretmede gösteremedi.

90 dakika içinde Gençlerbirliği, yakaladığı hızlı hücumlarda Isaac ve Kahe ile iki kez gole yaklaştı. Isaac'in şutunda kaleci Ivankov gole izin vermezken, Kahe'nin sert şutunda da top az farkla auta çıktı.

Maçın normal süresinde topa daha çok sahip olan Kayserispor ise, son dakikalarda gole çok yaklaştı. 83. dakikada Mehmet Topuz'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Peric parmaklarının ucuyla kornere gönderdi. 84. dakikada ise kaleci ile karşı karşıya kalan Cangele'nin vuruşunda yine Peric gole izin vermedi.

Uzatma bölümlerinde ise iki takım normal süreye göre daha çok pozisyona üretti. Gençlerbirliği Mehmet Çakır ile Kayserispor ise Cangele ile yakaladığı net fırsatlardan yararlanamadı.



Uzatmalarda da gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 11-10 üstünlük kuran Kayseri ekibi, kupanın sahibi oldu.





GENÇLERBİRLİĞİ: 10 - KAYSERİSPOR: 11 (Penaltılarla)

Stat: Atatürk

Hakemler: Yunus Yıldırım xx, Bülent Gökçü xx, Serkan Ok xx

Gençlerbirliği: Peric xxx, Ergün xx, Ayhan Tuna xx, El Saka xx, Erkan xx (Dk.95 Hakan x), Engin xxx, Kerem xxx, Mehmet Nas xxx, Addo xx, Isaac xx (Dk.82 Mehmet Çakır xx), Kahe xx

Kayserispor: Ivankov xx, Koray xx, Ali Turan xx, Aydın xx, Toledo xxx, Eren xx (Dk.90 Turgay x), Saidou xx, Ragıp xx (Dk. 102 Kamber x), Mehmet Topuz xx, Iglesias xx, Cangele xx (Dk.105 Kemal x)

Sarı Kart: Dk.3 Ali Turan (Kayserispor) Dk.19 Ayhan Tuna (Gençlerbirliği)



MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk kaleye ulaşan atağını Kayserispor geliştirdi. 19. dakikada Kayserispor'un sol kanattan kazandığı serbest atışı kullanan Mehmet Topuz, topu ön direğe doğru ortaladı. Kimsenin müdahale edemediği top kaleci Ivankov'da kaldı.

40. dakikada Kayserispor atağında sağ kanattan hareketlenen Cangele'nin ara pasıyla Mehmet Topuz ceza sahasına girdi. Kaleci Peric, zamanında müdahale ederek topa Mehmet Topuz'dan önce sahip oldu.

41. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, Engin, ceza yayı içinde buluştuğu topu, sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

59. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest atışı kullanan Ergün, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Erkan topu kafayla Kahe'nin önüne indirdi. Kahe'nin istediği gibi vuramadığı top kaleci Ivankov'da kaldı.

66. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Engin, sol kanata buluştuğu topu çaprazdan bekletmeden sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Köşeden kaleye giden topu Ivankov, son anda tokatladı. Isaac, önünde bulduğu topu tamamlamak istedi ancak pozisyon autla sonuçlandı.

71. dakikada Gençlerbirliği atağında orta alanın sağında bulunan Mehmet Nas, topu sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Kahe'nin önüne aktardı. Kahe'nin sol çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.

83. dakikada Kayserispor atağında Mehmet Topuz, topu yaklaşık 25 metreden sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Peric, köşeden kaleye giden topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.

84. dakikada Ragıp'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Cangele, topu kaleci Peric'in üzerinden aşırtıp kaleye göndermek istedi. Kaleci Peric'in ellerine çarpan top kornere çıktı.



Maçın normal süresi 0-0 sona erince, 15'er dakikalık uzatma bölümüne geçildi.



UZATMA BÖLÜMLERİ

99. dakikada Gençlerbirliği net bir gollük pozisyondan yararlanamadı. Mehmet Nas'ın pasıyla ceza sahasına giren Mehmet Çakır, kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa istediği gibi vuramadı. Ivankov, topa sahip oldu.

104. dakikada Kayserispor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan hareketlenen Iglesias'ın aşırtma pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Cangele, topu kaleci Peric'in üzerinden kaleye doğru gönderdi. Meşin yuvarlak, üstten az farkla auta çıktı.

110. dakikada Mehmet Çakır, kaleye yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulduğu topu, kaleci Ivankov'un açıldığını görünce aşırtma bir vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak, yandan az farkla auta çıktı.

113. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan hareketlenen Toledo, topu ön direğe doğru ortaladı. Kemal'in yakın mesafeden vuruşunda kaleye giden topu Peric, son anda tokatladı. Gençlerbirliği defansı topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı.

MEHMET TOPUZ KUPAYI KALDIRDI

Kayserispor, kupasını Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın elinden aldı.

Kupayı ilk kaldıran kaptan Mehmet Topuz oldu. Kayserisporlu futbolcular kupayı aldıktan sonra sevinci taraftarlarıyla paylaştı. Statta zafer turu atan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra sevinçlerini paylaşmak için taraftarlarının bulunduğu tribüne gittiler.

Gençlerbirliği futbolcularına ise madalyalarını Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan taktı.

Bu arada, 86 basın mensubunun 34'ünün oyunu alarak ''maçın en değerli oyuncusu'' seçilen Gençlerbirliği'nden Mehmet Nas'a ödülünü Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu verdi.

Kupa töreni öncesi Anadolu Ateşi Grubu, statta bir gösteri daha yaptı. Tören öncesi stat ışıkları söndürülürken, ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı.