Türkiye Kupası | Hatay'da tur bileti Antalyaspor'un

2021 Ziraat Türkiye Kupası'nın finalisti Fraport TAV Antalyaspor, son 16 turunda Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçın 45. dakikasında ev sahip 10 kişi kaldı. Bu dakikada Atakaş Hatayspor'da Fatih Kuruçuk, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Mücadenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Eksik rakibi karşısında karşılaşmanın son anlarında baskısını artıran Fraport TAV Antalyaspor, aradığı golü 83. dakikada ara transferde kadrosuna kattığı Alassane Ndao ile buldu: 0-1
Konuk ekip, 87'de Haji Wright ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2
Kalan sürede başka gol olmadı ve Nuri Şahin'in öğrencileri kupada çeyrek finale yükseldi.