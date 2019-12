-TÜRKİYE KUPASI GRUPLARINDA MAÇ PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapılırken, maç programı da belli oldu. Aynı grupta yer alan Beşiktaş ile Trabzonspor, son haftada 26 Ocak 2011'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Programda yer alan maç günlerinin 1 gün önce veya sonraya alınabileceği belirtildi. Ataköy Olimpiyatevi'nde kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenen maç programı şöyle oluştu: -1. HAFTA- 10 Kasım Çarşamba: (A) Grubu: Galatasaray-Denizlispor, Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor, (Beypazarı Şekerspor bay) (B) Grubu: Konya Torku Şekerspor-Manisaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, (Trabzonspor bay) (C) Grubu: Bucaspor-Yeni Malatyaspor, Ankaragücü-Fenerbahçe (Gençlerbirliği bay) (D) Grubu: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa, Bursapor-Kırıkhanspor, (Karşıyaka bay) -2. HAFTA- 22 Aralık Çarşamba: (A) Grubu: Beypazarı Şekerspor-Medical Park Antalyaspor, Gaziantepspor-Galatasaray, (Denizlispor bay) (B) Grubu: Trabzonspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Konya Torku Şekerspor, (Manisaspor bay) (C) Grubu: Gençlerbirliği-Ankaragücü, Fenerbahçe-Bucaspor, (Yeni Malatyaspor bay) (D) Grubu: Karşıyaka-Bursaspor, Kırıkhanspor-İsanbul Büyükşehir Belediyespor, (Kasımpaşa bay) -3. HAFTA- 12 Ocak 2011 Çarşamba: (A) Grubu: Denizlispor-Gaziantepspor, Galatasaray-Beypazarı Şekerspor (Medical Park Antalyaspor bay) (B) Grubu: Manisaspor-Beşiktaş, Konya Torku Şekerspor-Trabzonspor, (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bay) (C) Grubu: Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe, Bucaspor-Gençlerbirliği, (Ankaragücü bay) (D) Grubu: Kasımpaşa-Kırıkhanspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka, (Bursaspor bay) -4. HAFTA- 16 Ocak 2011 Pazar: (A) Grubu: Medical Park Antalyaspor-Galatasaray, Beypazarı Şekerspor-Denizlispor, (Gaziantepspor bay) (B) Grubu: Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Konya Torku Şekerspor, Trazonspor-Manisaspor, (Beşiktaş bay) (C) Grubu: Ankaragücü-Bucaspor, Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor, (Fenerbahçe bay) (D) Grubu: Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka-Kasımpaşa, (Kırıkhanspor bay) -5. HAFTA- 26 Ocak 2011 Çarşamba: (A) Grubu: Gaziantepspor-Beypazarı Şekerspor, Denizlispor-Medical Park Antalyaspor (Galatasaray bay) (B) Grubu: Beşiktaş-Trabzonspor, Maniaspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, (Konya Torku Şekerspor bay) (C) Grubu: Fenerbahçe-Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor-Ankaragücü, (Bucaspor bay) (D) Grubu: Kırıkhanspor-Karşıyaka, Kasımpaşa-Bursaspor, (İstanbul Büyükşehir Belediyespor bay)