-TÜRKİYE KUPASI GRUP KURALARI YARIN ÇEKİLECEK İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları yarın çekilecek. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Olimpiyatevi'nde saat 13.00'de gerçekleştirilecek kura çekimine, gruplarda yer alacak 20 kulübün temsilcileri ile Futbol Federasyonu ve Ziraat Bankası yöneticileri katılacak. Geçen sezon Süper Lig'i ilk 3 sırada tamamlayan Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile 2010 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, grup kuralarına direkt katılacak. Dün ve önceki gün oynanan play-off turu maçları sonunda rakiplerini eleyen Beypazarı Şekerspor, Gençlerbirliği, Konya Torku Şekerspor, Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor, Denizlispor, Ankaragücü, Bucaspor, Manisaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Kırıkhanspor, Medical Park Antalyaspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor tur atlayarak gruplara kaldı. Gruplara kalacak son iki takım ise bugün oynanacak Karşıyaka-Kayserispor ve Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu maçlarından sonra belli olacak.