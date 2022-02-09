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Spor

Türkiye Kupası | Gradel şov yaptı, Sivasspor çeyrek final biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u deplasmanda 4-2 yenen Demir Grup Sivasspor, çeyrek finale yükseldi. Bandırmaspor'da Lokman Gör 24. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Sivasspor'da hat-trick yapan Max Gradel karşılaşmanın yıldızı oldu

09 Şubat 2022 15:49

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan Sivasspor çeyrek finale yükseldi.

Sivasspor'a turu getiren golleri 2, 45+3 ve 83. dakikalarda Max Gradel ile 79. dakikada Aaron Appindangoye kaydetti.

Ev sahibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'un gollerini ise 34. dakikada Levent Ayçiçek ile 54. dakikada Guy-Michel Landel attı.

 

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