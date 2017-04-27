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Spor

Türkiye Kupası finalisti Kadıköy'de belli olacak

Başakşehir'in 11. dakikada 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe, Ozan ve Van Persie ile geri döndü; 2-2

27 Nisan 2017 01:48

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Rövanş 17 Mayıs Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak.

Başakşehir’in golleri 7 ve 11. dakikalarda Cengiz Ünder’den, Fenerbahçe’nin golleri ise 12. dakikada Ozan Tufan ile 61. dakikada Robin van Persie’den geldi. Ev sahibi takımda Mahmut’un burnu kırıldı. Tecrübeli oyuncu maç oynanırken hastaneye götürüldü. Sarı-lacivertli ekipte ise Kjaer sakatlanarak 23. dakikada oyunu terk etti.

 

Maçtan dakikalar

 

3. dakikada Visca'nın kullandığı korner atışında boş pozisyondaki Epureanu kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

7. dakikada Adebayor kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelip şutunu çıkardı ancak Volkan Demirel gole izin vermedi. Dönen topta Cengiz Ünder klas bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

9. dakikada Şener'in sağdan yaptığı ortada kaleci Faruk boşa çıktı ve Robin van Persie kafayı vurdu. Kaleye giden topu Caiçara uzaklaştırdı.

11. dakikada Edin Visca sağ kanattan hızlı çıktı ve ceza sahası içine yerden ortaladı. İlk golü atan Cengiz, bu pozisyonda rakibinden hızlı davrandı ve topu filelere yolladı. 2-0

12. dakikada Lens'in sağdan yaptığı ortada kaleci Faruk uzaklaştıramadı. Ozan Tufan, önünde kalan meşin yuvarlağa gelişine sert vurdu ve savunmaya çarpan top ağlara gitti. 2-1

30. dakikada orta sahadan atılan uzun topta savunmanın arkasına iyi sarkan Mustafa Pektemek, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak istediği gibi vuramadı ve topu auta gönderdi.

38. dakikada Visca sağ kanattan ceza sahası içine yöneldi. İsmail Köybaşı'nı ekarte eden yıldız futbolcunun vuruşunda Skrtel'e çarpan top kornere gitti.

39. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan yaptığı ortada Epureanu çok iyi yükselip kafayı vurdu. Volkan'ın müdahale ettiği kop üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

 

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