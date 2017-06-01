Türkiye Kupası finalinde tribünler karıştı

55. Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında Yeni Eskişehir Stadı’nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Öte yandan maç öncesi tribünde yaşanan gerginlik maça da taşındı. Eskişehirsporlu taraftarlar Başakşehirli taraftarlarla birbirlerine girdi. Hakem Fırat Aydınus maçı bir süre durdururken Eskişehirspor taraftarlarının başka bir tribüne alınmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Başakşehir tribünlerinde olay çıktı. 90 dakika öncesinde Medipol Başakşehir taraftarlarına ayrılan bölümde tatsız olaylar yaşandı. Kale arkasında kalan tribünün üst tarafında bulunan taraftarlar aşağıda bulunan taraftarların olduğu bölüme su ve patlayıcı madde attı. Aile ve çok sayıda çocuğun bulunduğu bölüme atılan yabancı maddeler taraftarlar arasında gerginlik yarattı.

Çocuk ve ailelerin bulunduğu bölüme patlayıcı maddeler atılınca alt tribünde bulunan taraftarlar kaçışırken tatsız görüntüler ortaya çıktı.

Pst bölümde bulunan Başakşehirli taraftarların kendi tribünlerinde yer alan futbolseverlere attığı yabancı maddeler sonrasında alt tribün boşaltıldı. Konyaspor taraftarının yaktığı meşaleler nedeniyle oyun kısa süreyle durdu.