Türkiye Kupası final biletleri satışa çıkıyor

Fortis Türkiye Kupası'nda, Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında 13 Mayıs çarşamba günü İzmir'de oynanacak final maçının biletleri, yarın satışa çıkarılacak.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 13 Mayıs’ta İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçın biletlerinin, yarın Biletix'ten ve Atatürk Stadı gişelerinden satışa sunulacağı bildirildi.



Bilet fiyatları, kale arkası tribünleri için 30 TL, maraton tribünü için 60 TL ve kapalı tribün için de 90 TL olarak belirlendi.



Bu arada, TFF 3. Lig'de Göztepe ile Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor takımları arasında İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç nedeniyle, 10 mayıs pazar günü stat gişelerinden bilet satışı yapılmayacağı duyuruldu.



