Türkiye Kupası Fenerbahçe Acıbadem'in

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Fenerbahçe Acıbadem'de büyük sevinç

Voleybolda, Teledünya Bayanlar Türkiye Kupası finalinin rövanşında Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u "Altın Set"te 15-5 yenen Fenerbahçe Acıbadem, şampiyon oldu.Sarı-lacivertli ekip, rövanş mücadelesinde Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'u 3-2 yenerken, ilk maç Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'un aynı skorlu galibiyetiyle sonuçlandığı için "Altın Set" oynandı. Bu seti kazanan sarı-lacivertliler, kupanın sahibi oldu. İlk seti 25-18, ikinci seti 25-17 kazanan Fenerbahçe Acıbadem, mücadelede 2-0 öne geçerken, Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, 3. seti 25-14 kazanıp skoru 2-1'e taşıdı. Karşılaşmanın 4. seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Birinci teknik molaya 8-5, ikinci teknik molaya 16-13 önde giren Fenerbahçe Acıbadem, oyunu 20-15'e getirdikten sonra Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, etkili oyunuyla 24-23'lük üstünlük kurdu. Daha dikkatli ve hırslı oynayan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom, 4. seti 26-24 kazanarak, maçta 2-2'lik eşitliği sağladı.Karşılaşmada 5. seti 15-12 kazanan Fenerbahçe Acıbadem, maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, mücadeleyi "Altın Set"e taşıdı. Altın sette karşılıklı birer sayının ardından üst üste 6 sayı bulan Fenerbahçe Acıbadem, rakibine 7-1'lik üstünlük sağladı. Daha sonra 13-2'lik skor ile 11 sayı üstünlük kuran Fenerbahçe Acıbadem, mücadeleyi 15-5 kazandı.Salon: TVF 50. YılHakemler: İlhami Şenyurt xxx, Esat Danzili xxxFenerbahçe Acıbadem: Eda xx, Gamova xxx, Osmokrovic xxx, Seda xxx, Çiğdem xx, Dirickx xx (Nihan xx, Songül xx, Naz xx, Blom xx)Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom: Poljak xx, Arzu xx, Stam xx, Güldeniz xx, Maculewicz xx, Neslihan xxx (Gizem xx, Gözde x, Nikolic xx, Özgex)Setler: (25-18, 25-17, 14-25, 24-26, 15-12)Altın Set: 15-5Süre: 134 dakika (27, 24, 23, 31, 17, 12)Voleybolda 2009-2010 sezonu Teledünya Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe Acıbadem'e kupasını, Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık verdi.TVF 50. Yıl Spor Salonu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçın ardından düzenlenen kupa töreninde, Fenerbahçe Acıbadem oyuncuları madalyalarını ve kupayı, federasyon başkanı Karabıyık'tan aldı. Sarı-lacivertliler, şampiyonlukla aynı zamanda 20 bin lira da armağan kazandı.Finalde ''Altın Set'' sonucunda Fenerbahçe Acıbadem'e yenilerek ikinci olan Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom oyuncularına ise madalyalarını ve ikincilik şildini Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay verdi. Vakıfbank ayrıca 10 bin lira hediye kazandı.Zorlu mücadelenin ardından Teledünya Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe Acıbadem, maç sonunda taraftarı ve yönetimiyle büyük sevinç yaşadı.Kupa töreni öncesi tribünleri gezerek taraftarlarla kupanın sevincini paylaşan sarı-lacivertli oyuncular, kupa töreninin ardından da protokol tribünü önüne gitti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve takımın sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Aydınlar, sporcuların kendilerine verdiği kupayı birlikte kaldırdılar.Sezon başında Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek ilk kez düzenlenen Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, Teledünya Türkiye Kupası ile bu sezonki ikinci şampiyonluk kupasını kazandı.