Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

T24- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları İstanbul Maslak Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.



Çeyrek final eleşmeleri Manisaspor-Denizlispor, Fenerbahçe-Bursaspor, Antalyaspor-Galatasaray ve İstanbul BB-Trabzonspor olarak oluştu.



Manisaspor-Denizlispor galibi yarı finalde Fenerbahçe-Bursaspor eşleşmesinden gelecek takımla oynayacak. Diğer yarı final ise Antalyaspor-Galatasaray ile İstanbul BB-Trabzonspor galipleri arasında oynanacak.



Çeyrek finallerde ilk maçlar 3 Şubat'ta, rövanşlar 10 Şubat'ta oynanacak.



Yarı final ilk maçları 24 Mart ve rövanş karşılaşmaları 14 Nisan'da yapılacak, 2009-2010 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ise 5 Mayıs'taki final maçı ile belli olacak.