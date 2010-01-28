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Spor

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları İstanbul Maslak Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

28 Ocak 2010 02:00

T24- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları İstanbul Maslak Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Çeyrek final eleşmeleri Manisaspor-Denizlispor, Fenerbahçe-Bursaspor, Antalyaspor-Galatasaray ve İstanbul BB-Trabzonspor olarak oluştu.

Manisaspor-Denizlispor galibi yarı finalde Fenerbahçe-Bursaspor eşleşmesinden gelecek takımla oynayacak. Diğer yarı final ise Antalyaspor-Galatasaray ile İstanbul BB-Trabzonspor galipleri arasında oynanacak.

Çeyrek finallerde ilk maçlar 3 Şubat'ta, rövanşlar 10 Şubat'ta oynanacak.

Yarı final ilk maçları 24 Mart ve rövanş karşılaşmaları 14 Nisan'da yapılacak, 2009-2010 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ise 5 Mayıs'taki final maçı ile belli olacak.

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