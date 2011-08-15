Türkiye ‘küçük oto merkezi’ olacak

T24 - ABD not şoku, Avrupa ülkeleri kriz sancısı yaşarken Türkiye, Koreli otomotiv devi Hyundai’den yeni yatırım çekmeyi başardı. Türkiye’deki yatırımını artırmak için ‘Serbest ticaret anlaşması’ şartı koşmasına rağmen anlaşma imzalanmadan yeni yatırım ve model için düğmeye basan Hyundai, i20’den sonra 400 milyon Euro yatırımla İzmit fabrikasında diğer küçük modeli i10’u üretecek.







Hürriyet gazetesinden Emre Özpeynirci'nin haberine göre; Avrupa’da özellikle Euro Bölgesi kriz sancısı, ABD de not indirim şoku yaşarken, dışardaki olumsuz havadan etkilenmeme çabasına giren Türkiye, otomotiv sektöründe önemli bir yatırım çekmeyi başardı. Koreli Hyundai, Türkiye’deki yatırımını artırmak için ‘Serbest ticaret anlaşması’ şartı koşmasına rağmen anlaşma imzalanmadan yeni yatırım ve model için düğmeye bastı. Avrupa’da büyümeyi öngören, bunu da Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarındaki üretimle gerçekleştirmeyi planlayan Koreli şirket, İzmit fabrikasının kapasitesini 400 milyon Euro yatırımla 200 bin adedin üstüne çıkarıp, küçük sınıfta yer alan i20’den sonra yine küçük sınıftaki yeni i10’u üretmeyi planladı. Bu planla birlikte Hyundai, İzmit fabrikasında 120 bin adedi i20, 80 bin adedi i10 olmak üzere toplam 200 bin adet küçük araç üretip Avrupa’ya satacak. Şu an Hindistan’da üretilen i10’un tamamen yenilecek versiyonunun üretimi 2013 yılında başlayacak.

Küçük araç talebi artıyor



Hyundai’nin Almanya’nın Russelsheim şehrinde yer alan Avrupa Tasarım ve Teknik Merkezi’nde gerçekleşen yeni i30 tanıtımında görüştüğümüz Hyundai Motor Avrupa Başkan Yardımcısı ve COO’su (Chief Operetar Officer) Allan Rushforth, Türkiye’de üretilecek yeni modelin çok büyük ihtimalle i10 olacağını söyledi. Rushfort, Avrupa’da küçük sınıf araçların satışlarının orta ve uzun vadede artacağını belirterek, “i20’nin talebi hızla artıyor. Şu an Avrupa’da yaklaşık 100 bin adet satılan i20’nin önümüzdeki bir kaç yılda 130 bin adetlere çıkacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde i10 satışlarının da 100 bin adetlere ulaşmasını bekliyoruz. İzmit’teki fabrikada i20’nin dışında i10’un üretilmesi çok isabetli bir karar olacak” dedi.

Küçük oto üretim merkezi



Yeni i30, SUV modelleri, ix20’nin 300 bin adet kapasiteli Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikada üretildiğini kaydeden Rushfort, Avrupa’da satışına başlanacak i40’ın ise Amerika pazarına Sonota olarak da satıldığı için Kore’de üretildiğini hatırlattı. Rusfort, şunları söyledi: “i40’ı Avrupa’da üretme şansı yok. Çünkü Kore’de Amerika pazarı da düşünülerek farklı bir teknolojiyle üretiliyor. Dolayısıyla, Avrupa’da büyüyecek ve ağırlıklı olarak ihraç edilecek tek model i10 kalıyor. Bu model şu anda Hindistan’da üretiliyor. Aynı i20’deki gibi Avrupa pazarı için Türkiye’de üretilerse Hyundai’nin bu sınıftaki payı artar. i10’un üretimiyle ilgili resmi açıklamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye, i10’un da eklenmesiyle Hyundai’nin Avrupa’daki küçük otomobil üretim merkezi konumuna gelecek.”

Krizlerde çok güçlü kaldı



Türkiye’nin şu anda dünyada global krizden etkilenmediğini ve doğru ekonomik kararlarla çok güçlü kaldığını belirten Rushfort, Türkiye’nin dünyadaki öneminin her geçen gün katlanarak artacağını vurguladı. Rusfort, yüksek potansiyele sahip Türkiye’nin gücünün artık herkes tarafından fark edildiğini ifade ederek, Hyundai olarak Türkiye’de güçlerinin artmasının da Avrupa’da kendilerine büyük destek vereceğini söyledi.

Yeni i30’u Frankfurt öncesi 22 gazeteciye gösterdiler



Koreli Hyundai, Avrupa’daki büyüme stratejisinde en önemli silahı olacak orta sınıftaki yeni i30’u Frankfurt fuarındaki dünya lansmanından önce sadece 22 uluslararası gazeteciye gösterdi. Russelsheim’daki Avrupa Tasarım ve Teknik Merkezi’nde Türkiye’den sadece 2 gazetecinin ilk kez gördüğü araç Frankfurt Fuarı’ndaki resmi tanıtımının ardından 2012 başında Türkiye’de satışa sunulacak. Tamamen Avrupa’da tasarlanan ve Koreli markanın yeni tasarım DNA’sı olarak adlandırılan ‘akışkan yapı’nın ilk örneği olan yeni i30, orta hatcback sınıfında rekabeti yeniden belirleyecek gibi gözüküyor. Eskisine göre tasarım farklılıklarıyla daha geniş, daha uzun ve daha yüksek gözüken aracın özellikle ön ve arka yüzündeki agresif görünüm dikkat çekici. Elmas şeklindeki yeni ızgara tasarımı ise Hyundai araçlarının bundan sonraki tüm modellerinin ortak özelliği olacak.

Son çeyrek Türkiye’de



Hyundai’nin yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacağı D sınıfındaki yeni modeli i40’ın coupe görünümlü station wagon modelini test ettik. Bir station wagondan çok coupe görünümündeki bu yeni model de Hyundai’nin özellikle SW satışlarının yüksek olduğu Avrupa’daki bir diğer önemli kozu olacak. Hyundai i40’ta ikisi benzinli ve ikisi dizel olmak üzere toplam 4 motor seçeneği bulunuyor. 136 beygirlik 1.7 litrelik dizel motor Avrupa’da en fazla talep görmesi beklenen motor seçeneği olurken, 116 beygirlik 1.7 litrelik diğer dizel motor ise Blue Drive teknolojisi ile çok düşük yakıt tüketimine sahip. 1.6 litrelik GDI benzinli motor 135 beygirlik güç sunarken, 2 litrelik GDI benzinli motor ise 177 beygir gücünde. Hyundai Assan Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, hem sedan hem station wagon i40’ı Türkiye’ye getireceğini belirtti.

Sedan tercih ederdik ama Süveyş Kanalı çok pahalı



Hyundai Assan Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Türkiye’de üretilecek modelin büyük olasılıkla i10 olacağını tahmin ettiğini belirterek, “Biz sedan modeli yani Accent Blue veya Elantra’yı tercih ederdik ama sedan araçların özellikle Avrupa’ya ihracat rakamı çok fazla değil. Sadece iç pazar için düşünülürse, 80 bin adetlik kapasiteyi dolduramaz. Ama i10 gibi Avrupa’ya satılacak bir araç ihracatta önemli bir güç sağlayacaktır” dedi.



Ortadoğu’ya gitmesi pahalı



Türkiye’de üretilecek modele ilişkin kararda son aşamaya gelindiğini vurgulayan Karaarslan, şunları söyledi: “Türkiye’de sedan üretilmesini isterdik ama dediğim gibi Avrupa’ya ihracat potansiyeli çok fazla değil. Bu araçları Ortadoğu’ya satabilseydik o zaman işin rengi değişirdi. Ama Kore’den Ortadoğu’ya araç ihraç etmek Türkiye’den ihraç etmekten çok daha ucuza geliyor. Çünkü Süveyş kanalının maliyeti çok yüksek. Türkiye’den Ortadoğu’ya aracı ancak bu kanaldan gönderebiliyorsunuz. Kanal havuz havuz ayrıldığı için geçiş ücretleri çok pahalıya geliyor.”



