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Ekonomi

'Türkiye krizden güçlenerek çıkıyor'

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, ''Negocios'' adlı ekonomi ekinde Türk ekonomisine övgüler yağdırdı.

12 Nisan 2010 03:00

T24 - İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, ''Negocios'' adlı ekonomi ekinde Türk ekonomisine övgüler yağdırdı.


''Türkiye, krizden güçlenerek çıkıyor'' başlığı taşıyan analiz haberde, ''Küresel ekonomik krizde, Yunanistan ekonomisi çöküp, Avrupa'daki ülkelerin büyük çoğunluğunda ekonomik büyüme dururken, Türkiye kuvvetli bir şekilde yeniden canlanıyor'' denildi.


G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından en büyük büyümenin Türkiye'de görüldüğüne dikkat çeken El Pais, Türkiye'nin beklenmedik bir ekonomik büyüme gerçekleştirdiğini ifade etti.


İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki Ekonomi ve Ticaret Müşaviri İsaac Martin Barbero da, gazetede yayımlanan demecinde ''Türk ekonomisindeki büyüme çok açık'' derken, ''Türkiye, üzerine düşen görevleri yaptı. 2001'de büyük bir ekonomik kriz yaşadıktan sonra, bankacılık sisteminde ciddi reformlar yapması gerekiyordu'' değerlendirmesini yaptı.


Türkiye'nin emlak krizinden dahi etkilenmediğini belirten Barbero, ''Herşeyden önce, 70 milyonluk büyük bir iç pazarı olan bir ülke. Genç nüfusun olması, kentleşme sürecinde tasarruftan daha çok tüketim yaratıyor'' dedi.

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