‘Türkiye krizden en az etkilenecek ülkelerden’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel krizin Türkiye'ye etkisinin özellikle büyüme noktasında olacağını söyledi.



Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin krizden en az etkilenecek ülkelerden biri olacağı inancında olduğunu belirterek, "ama eğer panik yaparsak en çok etkilenen biz oluruz" dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB Merkez binada düzenlenen "Rekabet Kültürü ve İş Dünyası" konulu toplantının ardından, gazetecilerin küresel krizle ilgili sorularını yanıtladı.



Söz konusu krizin bütün dünya için bir tehdit olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bunun dünyanın son dönemde görmüş olduğu en büyük ekonomik krizlerden biri olduğunu söyledi.



Küresel krizden bütün dünya ülkelerinin etkilendiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, bundan doğal olarak Türkiye'nin de etkileneceğini ifade etti.



Ancak, Türkiye'nin finans sektörünün, kamu maliyesinin 2001 yılına kıyasla daha güçlü olduğunu, bütçenin disiplinli uygulandığını anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Krizin Türkiye'ye etkisi muhakkak olacaktır. Türkiye'ye etkisi özellikle büyüme noktasında olacaktır. Maalesef bütün dünya ekonomileri küçülürken, Türkiye'nin büyümesi mümkün değil. Bundan hepimiz etkileneceğiz ama çok etkilenecek de var az etkilenecek de var. Ben bizim, en az etkilenecek ülkelerden bir tanesi olacağımız inancındaydım.



Ekonomi dediğimiz, insanların davranış biçimidir. Eğer biz de panik yaparsak, en çok etkilenen biz oluruz. Eğer panik yapmazsak, bunu soğukkanlılıkla dünyanın global bir ekonomik krizde olduğunu kabul edip de, bizim eskiye göre de daha dirençli olduğumuzu kabul edersek, o zaman bunun etkisi az olur. Bu, bizlerin hareket tarzına bağlıdır."



Küresel krize dönük hükümetin yeterli tedbir alıp almadığının sorulması üzerine de Hisarcıklıoğlu, "burada en yetkili ağız sayın Başbakan. Sayın Başbakan bu işin başında olduklarını ve yakından takip ettiklerini, ekonomiden sorumlu bakanlarla yakın takip içinde olduklarını ifade ediyor. Bu önemli" yanıtını verdi.



Hisarcıklıoğlu, söz konusu dönemde özellikle Avrupa Birliği ve IMF ile ilişkilerin de önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu dönemde özellikle bu iki çıpayı da devam ettiriyor olmamız lazım" dedi.

