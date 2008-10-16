‘Türkiye krizden az yıpranarak çıkan ilk ülkelerden olacak’

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı Hüseyin Erkan, Funds World Turkey 2008 konferansında yaptığı konuşmada, Ağustos sonu itibarıyla yaklaşık 38 şirketin 1 milyar dolarlık piyasa değerini aştığını belirtti.



Yeni kampanyalar düzenlemeye başladıklarını ve bu sayede halka arz sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bir anlaşma imzaladıklarını ve bu kapsamda Türkiye'deki bütün şehirlere ulaşmayı istediklerini söyledi.



Türkiye'nin çok iyi bir bankacılık sektörüne sahip olmasının, güçlü yanlarından biri olduğunu dile getiren Erkan, "Dünyadaki en yüksek sermaye yeterlilik düzeylerine sahip olmak, Türk bankalarını güçlü kılıyor. Bu nedenle bu krizi fazla sorun yaşamadan atlatacağız gibi görünüyor. Tutsatta da fazla bir sorun yok. Şu andaki tutsat (mortgage) borçlarının, toplam kredi borçlarının yüzde 5'i düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu çok yüksek değil" şeklinde konuştu.



Bölgesel işbirliği fırsatlarına da değinen Erkan, Atina Borsası ile ortak endeks oluşturmaya çalıştıklarını, bölgesel olarak da Doğu Avrupa, Orta Asya ile Orta Doğu bazında ortak endeksler oluşturmak istediklerini anlattı.



2009 özelleştirme ve halka arzlarla güçlü bir yıl olacak



2009'da özelleştirme ve halka arzlar açısından güçlü bir yıl beklediklerinin altını çizen Erkan, gazetecilerin konuya ilişkin soruları üzerine, bunun bütün dünyayı da etkilediğini, halka arzların azaldığını, hali hazırda İMKB'ye başvurular olduğunu, asıl önemli konunun bu başvuruların sonuçlanması ve zamanlaması olduğunu söyledi.



İMKB Başkanı Erkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu ortamda halka arzların piyasaya gelmesini beklemek zor olur. Ama en ufak bir düzelme, en ufak bir olumlu gelişme sonrasında halka arzlarda da artış bekliyorum. Önümüzdeki dönemde Türk sermaye piyasası ve ekonomisi bu krizden ciddi olarak olumlu, ciddi olarak fazla yıpranmadan çıkacak ilk ülkelerden bir tanesi olacak. Bu konuda umutluyum. Halka arzlar azaldı. Çok kısa zamanda da fazla bir gelişme beklemiyoruz. Ama başvurular var."



Türkiye'den çok ciddi oranda bir yabancı çıkışı olmadığını ifade eden Erkan, "Yabancı satışı var. Ama onun karşılığında yabancı alışı da var. Yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisi hala devam ediyor" dedi.



İMKB'deki düşüşle ilgili yıl sonu öngörülerine ilişkin de Erkan, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan piyasaların hepsinde düşüşler meydana geldiğini, bütün dünyanın aşağı yukarı aynı oranda, aynı büyük dalgalanmalara maruz kaldığını belirterek, şu dönemde bu tip analizlerin yapılmasının doğru olmadığı ve eldeki verilerin gerçeği yansıtmadığı görüşünü dile getirdi.



Hüseyin Erkan, başka bir soru üzerine de, güven erozyonundan söz etmenin yanlış olacağını kaydederek, "Geçici olarak bir süre bu dalgalanmaları yaşayacağız. Yatırımcılarımızın sabırlı olmaları gerekiyor. Tabii ki bu fiyatlara, bu düşük seviyelere piyasalar çok fazla devam etmezler. Güven unsurunun kredi piyasalarına gelmesine müteakip, hisse senedi piyasaları da buna hemen olumlu tepki göstereceklerdir" şeklinde konuştu.

