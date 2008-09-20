'Türkiye krizden az etkilendi'

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, ''Türkiye kendini düzene soktu, kamu finansman dengelerini iyileştirdi, borç endişe kaynağı olmaktan çıktı. Bu nedenle Türkiye dünyada yaşanan büyük bunalımdan şu ana kadar nispi olarak az etkilendi'' dedi.



30’lardan sonra en büyük kriz



Bakan Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesinin bir otelde düzenlediği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, ABD'de son günlerde ekonomik olarak olağanüstü gelişmeler yaşandığını anımsatarak, Batı ekonomilerinin, genel anlamda dünya finans sisteminin, 1930'lu yıllardaki buhrandan bu yana en büyük krizini yaşadığını kaydetti.



En kötü dönemin zirvesine vardık



Gelişmelerin çok kritik olduğunu, ilk defa ABD hazinesinin parça parça çözüm üretmeyi bir kenara bıraktığını ifade eden Bakan Şimşek, şöyle konuştu:



''ABD bundan sonra yeniden yapılanmaya gideceğini, TMSF gibi bir kuruluşu ortaya koyacağını ima etti. Dünya ekonomileri toparlanmazsa bunun sonuçları ABD, İngiltere ve diğer Batı ülkeleri için muazzam olabilir. Piyasalardaki çok ciddi bir yangın kontrol altına alınmış gibi bir izlenim var. En kötü dönemin zirvesine vardık diyebiliriz. Bunun reel ekonomiye yansımaları, işsizlik, dünyadaki büyüme açısından aslında sorun devam edecek. Çünkü böylesine önemli bir krizin etkilerinin çok kısa sürede telafi edilmesi imkansız. Dünya ekonomisi yavaşlayacak, yavaşlıyor. Muhtemelen dünya, buna Türkiye de dahil, bir süreliğine potansiyel bir büyümenin altında bir büyümeyle yoluna devam edecek.''



