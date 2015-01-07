Türkiye kredi kartı borcunda Avrupa lideri

Tüketicilerin toplam borçları içinde en büyük payı yüzde 53 ile kredi kartı borçları alıyor. Türkiye'yi Avrupa'da açık ara liderliğe taşıyan bu oran İngiltere'de yüzde 25, Polonya'da yüzde 21, Hollanda'da yüzde 5 düzeyinde.

Türkiye'de en büyük sorunlardan biri olan tasarruf açığı, değişik vesilelerle gündemdeki yerini koruyor. Halen milli gelire oranı yüzde 13-14 düzeyinde olan tasarruf oranını artırma çalışmaları ise sürüyor. Ancak zaman zaman yapılan değişik araştırmalar sorunun kolayca çözümüne işaret etmiyor.

Avrupa yüzde 38

Bugün'de yer alan habere göre, bu konuda, dikkat çeken araştırmalardan birini “Avrupa’da Tasarruf ve Borç Araştırması” adıyla ING Uluslararası Araştırmalar birimi yapıyor. 2014 eğilimleri ve 2015 beklentilerini içeren çalışma Türkiye'nin Avrupa'daki yeri açısından dikkat çeken verilerle dolu:

- Son bir yıl içinde Avrupa’da tasarrufu bulunmayanların oranı yüzde 35’ten yüzde 38’e yükseldi.

İngiltere seikinci sırada

- Türkiye’de ise tasarruf sahibi olmayanların oranı yüzde 40'ten yüzde 44'e çıktı. Bunun 2015'te yüzde 48'e çıkması bekleniyor.

- Türkiye’de tüketicilerin yüzde 62’si tasarruflarına düzenli katkı yapamıyor.

- Türkiye'de genel ekonomik gidişatın finansal durumunu olumsuz etkilediğini belirtenlerin oranı yüzde 31'den yüzde 39’a çıktı.

- Bu oran Avrupa genelinde ise 5 puan azalarak yüzde 36’ya indi.

- Tasarruflarda yaşanan sorunlara paralel olarak kişisel borçlar haritasında Türkiye’deki tüketiciler yüzde 53’lük kredi kartı borç oranıyla Avrupa’da zirvesinde.

- Bu oran İngiltere'de yüzde 25, Polonya'da yüzde 21, Romanya'da yüzde 18, Hollanda'da yüzde 5.

Aile ve arkadaş yüzde 20

- Türkiye’de tüketicilerin, borç yükünün yüzde 37’sini bireysel krediler, yüzde 11’ini ek hesap kullanımı ve yüzde 20’sini aile ve yakın çevreye olan borçlar oluşturuyor.

- Avrupa ortalamasında ise birey-sel krediler yüzde 24, kredi kartı yüzde 18, ek hesap yüzde 15 ve aileye ve yakınlar yüzde 10.

Araştırmanın bir başka boyutu da eşlerin birbirlerinden para saklamasıyla ilgili. Buna göre Avrupa’da 10 kişiden 3’ü sahip olduğu parayı eşine söylememenin normal olduğuna inanıyor. Yine Avrupa genelinde tüketicilerin yüzde 17’si, Türkiye’de ise yüzde 28’i eşlerine söylemedikleri bir hesapları bulunduğunu beyan ediyor. Buna göre Türkiye'de üç kişiden biri hesap saklıyor.

Daha az talile çıkılacak

Araştırmaya göre 2015’te Avrupa’da tüketicilerin tatil masraflarında yüzde 18 kesintiye gidecek. Bu oran Türkiye, İspanya ve İtalya’da yüzde 22 olacak.

Banka tercih ediliyor

Bireyler, borç alma konusunda aile ve yakın çevreden çok bankaları tercih ediyor. Avrupa’da tüketicilerin yüzde 74’ü ailesinden borç istemenin bankadan almaktan daha zor olduğunu düşünüyor. Bu oran Türkiye'de yüzde 84.