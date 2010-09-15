-TÜRKİYE, KOSOVA KARARINDAN MEMNUN ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Temmuz tarihinde Kosova hakkında yayınladığı istişari görüşe dair bir kararın, 9 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda oydaşmayla kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta, kararın kabul edilmesini Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerde yeni bir safhaya girilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Priştine ve Belgrad arasında başlayacak bir diyaloğun, Balkanlarda barış, istikrar ve refahın pekiştirilmesine yönelik Türkiye'nin temel önceliğini destekleyeceğini belirten Ünal, "Türkiye, Sırbistan'la ilişkilerine büyük önem vermekte ve bu ülkeyi bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın pekiştirilmesi için kilit ülkelerden biri ve iyi bir ortak olarak görmektedir" dedi. Sözcü Ünal, Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu da hatırlatarak, "Kosova'nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve istikrarına büyük önem atfetmekteyiz. Kosova'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yönelimini destekliyoruz" dedi. Ünal, "Türkiye'nin Balkanlar'da barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik katkısının artarak devam edeceğini" de bildirdi.