Türkiye koruma altına almıştı; 50 yıl önce yurt dışına çıkarılan kangallar dünyanın her yerinde

2006 yılından beri Türkiye’nin tescil ettiği ve koruma altına aldığı yerli ırklardan olan Kangal köpekleri 50 yıl önce yurt dışına çıkarıldı. Kagallar, bugün dünyanın pek çok farklı yerinde yaşıyor. ABD’deki Kangal Köpek Kulübü (Kangal Dog Club of America) yetkilileri, Kangalların 1980’lerden beri Kuzey Amerika’da olduğunu söylüyor. ABD’deki Kangal nüfusunun 3 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.



Hürriyet'ten Kardelen Koldaş'ın haberine göre, Elisabeth Jensen (53) kangallara hayvanlarını emanet edenlerden biri. Jensen aynı zamanda Amerika’nın Kangal Köpek Kulübü’nün yöneticilerinden. 29 yıl önce bir Amerikan firmasının İstanbul ofisinde çalışmak üzere Türkiye’ye gelen Jensen, bir Sivas seyahatinde kangalla tanışmış. O zaman hediye edilen kangalı sahiplenemeyen Jensen, şimdilerde eşi ile Kentucky eyaletinde işlettikleri 36 hektarlık çiftliklerinde 50’ye yakın siyah angus sığırlarını Kangallara emanet ediyor.

“Yaşadığımız bölgede, yavrulara doğduklarında saldıran çok fazla akbaba oluyor. Bu yavruları koruma görevini en iyi kangalların yapacağını biliyordum” diyen Jensen’in farklı ülkelerden gelmiş Sasha, Monk, Zeynep, Betsy ve Blutarsky adında 5 tane Kangalı var. Köpekler, çiftlikteki hayvanları hem saldırgan hem de hastalık bulaştırabilecek hayvanlardan koruyor. Jensen çifti, çitleri aşarak çevreyi kolaçan eden kangallarını GPS ile takip ettiklerini anlattı. Amerika’da kangal bulmanın çok zor olduğunu anlatan Jensen, 2 yaşını geçmiş kangallarını çiftleştirerek satıyor “Hemen hemen her gün kangal sahibi olmak isteyen insanlardan telefon ve e-posta alıyorum. En son 6 tane yavrum vardı ve 60 civarı başvuru oldu.” Köpeklerin hepsinin safkan kangal olduğunu aktaran Jensen, köpeklerine Amerikan ordusunun geliştirdiği eğitimleri veriyor. Yavruları 2 bin yetişkinleri ise 5 bin dolardan satan Jensen, alıcılar için referans kriteri getirmiş.