-TÜRKİYE KORSANLARA KARŞI KOMUTAYI ÜSTLENDİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Somali açıkları, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'ndaki deniz haydutluğu/korsanlık eylemleriyle mücadele amacıyla kurulan ve CTF-151 olarak adlandırılan çokuluslu Birleşik Görev Gücü'nün komutası, 1 Eylül - 1 Aralık 2010 tarihleri arasında Türkiye tarafından icra edilecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, böylece Türkiye'nin daha önce 3 Mayıs - 15 Ağustos 2009 tarihleri arasında yürüttüğü Birleşik Görev Gücü'nün komutasını ikinci kez üstlendiği kaydedildi. Açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen Tümamiral Sinan Ertuğrul'un, komutayı 1 Eylül 2010 tarihinde Manama/Bahreyn'de teslim aldığı, bu dönem zarfında, TCG-Gökçeada firkateyninin de CTF-151'in sancak gemisi olarak görev yapacağı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, "hükümetin bu vesileyle, ciddi bir güvenlik meselesine dönüşerek, uluslararası ticareti ve deniz taşımacılığını aksatan ve ülkemiz denizcilik sektörünü tehdit etmeyi sürdüren deniz haydutluğu/korsanlık eylemleriyle mücadele ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlama yönündeki kararlılığını teyit ettiğini" kaydetti.