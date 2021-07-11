Türkiye, konut fiyatlarının artışında yüzde 32'yle ilk sırada

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre Türkiye, son bir yılda yüzde 32'lik artışla konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke konumunda. Ayrıca Türkiye kira artışında da ilk sırada.

Avrupa Birliği genelinde ise 2021'in birinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1'lik artış kaydedildi.

Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre Türkiye'den sonra konut fiyatlarında artışın en çok olduğu ülkeler yüzde 17 ile Lüksemburg, yüzde 15,3 ile Danimarka ve yüzde 12 ile Litvanya oldu. Konut fiyatlarının en az arttığı ülkeler ise yüzde 1 ile İspanya, yüzde 1,4 ile Romanya ve yüzde 1,7 ile İtalya.

Eurostat'ın verilerine göre 2020 ile 2021 arasında Türkiye genelinde kiralar yüzde 9,4 oranında arttı. Konut fiyatlarında olduğu gibi AB ülkeleri arasında en fazla kira fiyat artışının olduğu ülke Türkiye oldu.

Türkiye'yi yüzde 5'lik artış ile Avusturya, yüzde 4,1'lik artış ile de Letonya takip ediyor. Diğer taraftan da Estonya (yüzde -3,1), Malta (yüzde -2,4) ve Slovenya (yüzde -2,2) gibi ülkelerde son bir yılda kira fiyatları düştü. AB genelinde ise yüzde sadece yüzde 1,2'lik bir artış gözlemlendi. Türkiye'de kira fiyatları daha çok büyük illerde arttı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com veri havuzunu kullanarak hazırladığı "Konut Piyasası Görünümü 2021" araştırmasına göre yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 35,7, Ankara'da yüzde 20,3 ve İzmir'de yüzde 21,8 oldu. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da üç büyük ilde arttı.