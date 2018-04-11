"Türkiye, konu Esad'a karşı alınacak tutum olduğunda Batı grubuna yakın çizgiye geçmekte"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde meydana gelen kimyasal saldırılarına dair açıklamalarına ilişkin olarak "Tanıklık ettiğimiz bu hadise aslında Türkiye’nin durumu açısından önemli bir paradoksa işaret ediyor. Çünkü Türkiye bir taraftan Suriye’nin geleceği üzerinde İran ve Rusya ile yakın bir danışma mekanizması içinde hareket ederken, konu Esad rejimine karşı alınacak tutum olduğunda Batı ülkeleri grubuna daha yakın bir çizgiye geçmektedir" dedi.

Ergin, "Erdoğan, geçen cumartesi akşamı Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde meydana gelen kimyasal saldırıların hemen ertesinde nedense Batı ülkelerini hedef almayı tercih etti" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı, aynı gün daha sonra geçtiği Van’da düzenlenen AK Parti il kongresinde yine benzer bir temayı tekrarladı: “İşte bugün Doğu Guta’da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? O yavrucuklar, onlar nasıl şehit edildi? Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin’de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor" diyen Ergin, "Eğer bu eleştiriler Esad rejiminin Doğu Guta’da uzun bir zamandır sürmekte olan bombardımanını konu alıyorsa, Batı’nın bu sistematik saldırılar karşısında olması gerektiği ölçüde yüksek sesli bir tavır almadığı tezi pekâlâ savunulabilir" diye belirtti.

Ergin şöyle devam etti:

Ancak böyle de olsa, Suriye rejiminin saldırılarını önemli ölçüde Rusya’nın ve İran’ın desteğiyle sürdürdüğü hatırlandığında, Beşar Esad’ın en sağlam destekçisi bu iki ülkenin de eleştiriden bağışık tutulamayacağı aşikârdır.