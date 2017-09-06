Türkiye konsolosluk desteğine izin vermiyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Alman makamlarının tutuklu bir Alman vatandaşına konsolosluk desteği sağlamasına uzun zamandır izin vermediğini açıkladı.

Berlin'de açıklama yapan Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'deki Alman makamlarının büyük çaba göstermesine rağmen tutuklu bir Alman vatandaşına konsolusluk yardımı yapılmasına bugüne kadar izin verilmediğini söyledi. Sözcü, söz konusu Alman vatandaşının 21 Haziran'dan bu yana Türkiye‘de tutuklu bulunduğunu da belirtti, ancak ayrıntı vermedi.

Bakanlık sözcüsü geçen hafta Antalya'da iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin olarak da "Orada yaşananlar her anlamda muamma" diye konuştu.

Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletinde yaşayan ve Türkiye kökenli oldukları belirtilen Alman vatandaşı bir çift 31 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yaparken Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Alman vatandaşı kadın pazartesi günü serbest bırakılarak Almanya'ya geri dönmüştü. Kadının eşi ise hâlâ Türkiye'de gözaltında bulunuyor.

11 Alman vatandaşı siyasi gerekçe ile tutuklu

Türkiye'de şu anda siyasi gerekçelerle toplam 11 Alman vatandaşı cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Bunlar arasında Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel ile insan hakları aktivisti Peter Steudtner ve gazeteci-çevirmen Meşale Tolu da var.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre üç Alman vatandaşı 2016 yılının yaz ayından bu yana Türkiye'de tutuklu. Bunlardan ikisinin Alman ve Türk pasaportuna sahip olduğu, diğer kişinin ise sadece Alman vatandaşlığının bulunduğu kaydedildi.

Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmaları Almanya ile Türkiye arasında gergin olan ilişkilerin daha da tırmanmasına yol açıyor.

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