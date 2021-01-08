Türkiye Kömür İşletmeleri 'hesap hatası' yaptı, kurum 137.2 milyon lira zarara uğradı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), termik santrallerde fiyat güncelleme işlemi yaptı. Ancak hatalı hesap nedeniyle kurum 137.2 milyon lira zarara uğradı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Sayıştay'ın TBMM'ye sunulan 2019 denetim raporunda, termik santral kurma şartlı rödövans sözleşmelerinde yıllar itibarıyla fiyat güncellenmesinde kullanılan üretici fiyat endeksinden (ÜFE) piyasa takas fiyatına (PTF) geçilmesi nedeniyle kurumun gelir kaybına uğradığı belirtildi. Önümüzdeki 30 yılda da kurumda çok daha fazla gelir kaybı oluşabileceği vurgulandı.

Kurumun Manisa-Soma ve Kütahya-Tunçbilek termik santrallerini işleten firmalarla linyit kömürü ihtiyacının karşılanmasına ilişkin sözleşmeler yaptığı da belirtilen raporda, satışı yapılan linyit kömürü bedellerinin ödemesinin aksadığı ancak alacaklar için firmalara yaptırım uygulanmadığı kaydedildi. TKİ'nin Manisa-Soma Termik Santrali'nden 1 milyar 30 milyon lira ve Kütahya-Tunçbilek Termik Santrali işletmecisinden de 301.3 milyon lira alacaklı durumda olduğu tespit edildi.

2019 yılında termik santrallere sevkiyatı yapılan kömürlerde kalori düşüklüğü nedenleriyle 15 milyon 788 bin 854 lira hasılat kaybı oluştuğu da belirlendi.

“Bunun adı soygun”

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın tespitlerinin, TKİ'nin kasasının nasıl boşaltıldığının ve ne denli büyük gelir kayıpları yaşatıldığının acı bir örneği olduğunu vurgulayarak, “Bu sahaların işletmesini TKİ yapsa milyonlarca dolar kâr edecekken, büyük bir gelir kaybına sürüklenmiştir. Bunun adı soygun değil de nedir?” dedi.

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