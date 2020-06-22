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Türkiye Komünist İşçi Partisi üyesi 2 kişi tutuklandı 

22 Haziran 2020 00:50

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Türkiye Komünist İşçi Partisi’ne (TKİP) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, TKİP'e yönelik Gebze’de operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmanın ardından E.A., Ö.T.Ö., V.U., Z.K. ve S.Y.’nin evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.U. ve E.A. tutuklanırken, S.Y., Z.K. ve Ö.T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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